烏克蘭局勢｜俄官員死撐稱軍隊不缺物資 卻向民眾募集糧食藥物

俄羅斯西南部的貝爾哥羅德(Belgorod)地區與烏克蘭接壤，路透社報道，當地設立物資收集站，呼籲居民捐贈襪子、藥物、罐頭食物給在烏克蘭打仗的俄軍。官員在街上張貼的公告中指，俄羅斯部隊甚麼都不缺，但民眾熱心幫忙，地方政府便讓他們如願。

據北約和烏克蘭所言，俄軍近日的攻勢逐漸減慢，補給線也被烏克蘭部隊截斷，致物資短缺，但俄國政府聲稱軍事行動持續。路透社在貝爾哥羅德一家雜貨店門上看到貼出的公告寫著，鄰近的許里亞荷沃村(Shlyakhovo village)已設置物資收集站。

這張本月19日貼出的公告寫道：「朋友們，如今對我軍最重要的東西就是藥品：舒緩劇痛的藥物、感冒藥、止咳丸、繃帶、針筒、胰島素、Novocaine(麻醉用)、Lidocaine(麻醉用)。我們也接受個人衛生用品、襪子、帽子、手套、保暖內衣、香煙、頭燈。」

官員：俄軍需要家鄉慰藉

貝爾哥羅德另外3地的地方官員也於上月27日透過社交平台通知居民，已為軍隊設置物資收集站。州長Vyacheslav Gladkov也於本月3日發布類似公告。

他們都強調軍隊不缺物資，但其中一人寫道，「他們需要我們的支持和人民單純的關懷，他們現在真的很需要一點家鄉慰勞才能保家衛國」，為此呼籲民眾捐贈水、不易腐爛的食物和穀物。有些官員則說，募集物資不只是為了軍隊，也是為了逃離戰火的平民。