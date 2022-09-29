烏克蘭局勢︱俄羅斯人不受鄰國歡迎　格魯吉亞人邊境舉牌抗議

俄羅斯總統普京在上周發起局部動員，不少俄羅斯人立即離開家園以逃避兵役。然而俄羅斯人在多個國家都不受歡迎，大批格魯吉亞人到兩國邊境抗議，而在哈薩克亦有俄羅斯人因為拒絕說出克里米亞是烏克蘭而被質疑。

早前報道，有近8萬俄羅斯人逃難至格魯吉亞，不過過去俄羅斯2008年曾入侵格魯吉亞的南奧塞梯，因此不少格魯吉亞人對俄羅斯人為逃避動員令出走感到不快。有格魯吉亞就去到兩國邊境拉起橫額表示不歡迎俄羅斯人前來，亦有人重提南奧塞梯的戰事。亦有標語取笑俄羅斯人，指他們本身支持對烏克蘭的戰爭，卻又因為被動員而逃走。

另外在哈薩克，有逃避動員的俄羅斯人被當地人拍片質問。拍片者問兩個俄羅斯青年，「究竟克里米亞屬於哪國」時，兩人支唔以對，只稱反對衝突，又稱克里米亞屬於當地人之類，卻不願回答烏克蘭，之後再被問頓涅茨克及盧甘斯克時，亦不敢說出烏克蘭。拍片者指各國應該小心這些俄羅斯逃兵。