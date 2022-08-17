烏克蘭局勢｜俄羅斯退出國際太空站另起爐灶 新太空站模型曝光

美國太空總署預計讓國際太空站運作到2030年，早前表示並未接獲俄方正式的退出通知，之前的理解是俄國將繼續留在國際太空站到2028年。

國際太空站於1998年發射升空，自2000年11月以來一直採取美俄主導的國際聯合使用模式，夥伴包括加拿大、日本和11個歐洲國家。

俄太空總署在莫斯科郊區的Army-2022軍工業展覽中首度公開計劃建造的太空站模型，太空站被官媒稱為「ROSS」。

路透社報道，俄羅斯入侵烏克蘭招致西方多國制裁，克里姆林宮部分強硬派認為目前與西方關係處在歷史新低點。莫斯科正急於減少對西方依賴，打算走自己的路或與中國及伊朗等國家合作。

俄羅斯入侵烏克蘭，與西方國家交惡，俄國太空總署(Roscosmos)署長鮑里索夫(Yuri Borisov)上月表示，俄國將在2024年退出國際太空站。俄太空總署周一首度公開構建中的新太空站模型，表明莫斯科對退出國際太空站、在太空競賽走自己的路認真看待。

俄羅斯太空總署在聲明中表示，新太空站將分兩階段發射，但暫無具體日期。第一階段會先由4個艙組成的太空站展開運作，之後會再增加兩個艙和一個工作平台，完工後的太空站可容納4名太空人及所需的科研設備。

烏克蘭局勢｜新太空站可用於軍事

俄太空總署表示，新太空站將為俄國太空人提供比在國際太空站更廣闊的地球視野，以進行監測。

俄官媒報道，第一階段的發射計劃在2025至2026年，最遲不超過2030年。最終的第二階段計劃，將於2030至2035年發射。而太空站可能不會永久駐人，一段長時間會採取每年兩次派員入站的運作模式。

俄羅斯前太空總署署長羅戈辛(Dmitry Rogozin)表示，如有必要，新太空站可作軍事用途。