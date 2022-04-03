烏克蘭局勢｜傳普京沉迷長壽偏方 浸鹿茸精華浴養生 甲狀腺癌專科醫生隨行

俄羅斯總統普京揮軍入侵烏克蘭，其身心健康隨之受到關注。俄羅斯獨立媒體Project的調查報道指，今年10月將屆70歲的普京並不如政治宣傳塑造的形象那樣精力充沛，平日會浸泡鹿茸精華浴養生。
這項調查報道由Project身處不同國家的記者合作進行，查核並比對大量公開資料、高層消息來源和知情人士說法，呈現普京近年健康變差的幾個徵兆，以及政商權貴和醫療界人士的錯綜複雜利益關係。
普京擔心患癌
根據克里姆林宮公開的照片、影片和媒體報道，普京上山下海、文武雙全，體格強健，「親密女伴」不定期更新，身體顯然比葉利欽等歷任領導人在相約年紀時好得多。自2000年以47歲之齡首次擔任總統，普京的健康狀況即被克宮嚴格保密，外界最多只被告知普京「患感冒」。但根據Project報道，困擾普京的至少有腰背痛，且他顯然擔心自己患癌。
普京在2000年代熱衷馬術，曾墮馬受傷，一段時間無法正常站立。2012年11月4日，在民族團結日官方慶祝儀式上，普京明顯跛腳，但克宮嚴禁媒體報道。事實上，普京在同年9月由俄羅斯主辦的亞太經合組織峰會就已跛腳，其莫斯科以外的行程大多取消。同年12月，克宮縮短普京出席每場活動的時間，因健康問題，他無法坐著超過1小時，官員稱他要動手術。從那時起，克宮發布預先製作的新聞影片和照片，不讓外界質疑普京「神隱」。
傳普京沉迷非傳統醫學 大群醫護隨行
年紀愈大，普京對各種有助延年益壽的偏方愈來愈「著迷」。他在政治宣傳中的形象包括愛護動物，但為了取得鹿茸精華，他不惜讓西伯利亞馬鹿(大角鹿)被鋸除仍柔軟、充滿鮮血的鹿角。
報道指，國防部長Sergei Shoigu在1994至2012年擔任俄羅斯緊急事務部長期間，首次與普京分享浸泡鹿茸浴的妙用。熱衷塑造自己是蒙古英雄後裔的Shoigu稱，帶血的鹿茸浴可強化心血管系統、活化肌膚。普京試過後便愛上鹿茸浴，這也說明為何他愛與Shoigu同遊阿爾泰(Altai)地區。
報道指，普京熱衷「非傳統醫學」，其醫療團隊持續擴大，目前至少有60人，每場活動行程平均9名醫護隨行。最常隨行的是耳鼻喉科和專治甲狀腺癌的外科醫生，或是因為耳鼻喉相關症狀有助及早診斷甲狀腺癌。
近年頻繁出入醫院
知情人士指，普京近年愈來愈頻繁出入負責政府高層健康的莫斯科中央臨床醫院。而醫護特別前往普京所在位置待命、治療以及隨行的次數也愈加頻密。
普京多次到訪南部度假勝地索契(Sochi)，Project調查團隊發現2016至2020年間，普京神隱或造訪索契時，往往有一群醫護伴隨左右，包括耳鼻喉、外科、神經外科、重症加護、麻醉、皮膚、性病、腫瘤、傳染病學等。普京至少經歷兩次大手術，在2016和2019年，可能是背部手術。
普京的精神狀況近年也引起醫學界關注，尤其在2020年初全球爆發新冠疫情，普京逐步邁向常態性「自我隔離」。他異常害怕受病毒感染，除了與其他人維持2米以上社交距離，根據公開資料，包括法國總統馬克龍(Emmanuel Macron)及德國總理舍爾茨(Olaf Scholz)在俄烏戰爭前尋求與普京會面時，都曾被克宮要求事先繳交糞便樣本做化驗。被拒絕後，克宮讓馬克龍等人與普京隔著6米長枱會談。