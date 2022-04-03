烏克蘭局勢｜傳普京沉迷長壽偏方 浸鹿茸精華浴養生 甲狀腺癌專科醫生隨行

俄羅斯總統普京揮軍入侵烏克蘭，其身心健康隨之受到關注。俄羅斯獨立媒體Project的調查報道指，今年10月將屆70歲的普京並不如政治宣傳塑造的形象那樣精力充沛，平日會浸泡鹿茸精華浴養生。

這項調查報道由Project身處不同國家的記者合作進行，查核並比對大量公開資料、高層消息來源和知情人士說法，呈現普京近年健康變差的幾個徵兆，以及政商權貴和醫療界人士的錯綜複雜利益關係。

普京擔心患癌

根據克里姆林宮公開的照片、影片和媒體報道，普京上山下海、文武雙全，體格強健，「親密女伴」不定期更新，身體顯然比葉利欽等歷任領導人在相約年紀時好得多。自2000年以47歲之齡首次擔任總統，普京的健康狀況即被克宮嚴格保密，外界最多只被告知普京「患感冒」。但根據Project報道，困擾普京的至少有腰背痛，且他顯然擔心自己患癌。

普京在2000年代熱衷馬術，曾墮馬受傷，一段時間無法正常站立。2012年11月4日，在民族團結日官方慶祝儀式上，普京明顯跛腳，但克宮嚴禁媒體報道。事實上，普京在同年9月由俄羅斯主辦的亞太經合組織峰會就已跛腳，其莫斯科以外的行程大多取消。同年12月，克宮縮短普京出席每場活動的時間，因健康問題，他無法坐著超過1小時，官員稱他要動手術。從那時起，克宮發布預先製作的新聞影片和照片，不讓外界質疑普京「神隱」。