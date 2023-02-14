烏克蘭局勢｜再有華格納僱傭兵陣前逃跑 遭鐵錘爆頭處決

社交媒體流傳影片顯示，一名俄羅斯僱傭兵華格納集團(Wagner)的成員因為在烏克蘭陣前逃跑，遭人以鐵錘爆頭處決。

路透社報道，與華格納集團有關的Telegram頻道「灰色地帶」(Gray Zone)流傳一則未經證實、標題為「叛國法庭影像」的影片，一名自稱44歲、出生於克里米亞的男子Dmitry Yakushchenko，出獄後加入華格納集團。他說，原計劃找漏洞逃跑，如同他們所說般，稱這不是自己的戰爭，打算離開。其後，他在烏克蘭城市第聶伯羅(Dnipro)被捕獲。

逃兵接受「最後審判」

「灰色地帶」指，之後Yakushchenko「患上和同僚Yevgenny Nuzhin一樣的病，這種病會讓人在烏克蘭城市暈倒……然後醒來身處地窖，等著接受最後審判」。Nuzhin是華格納集團去年11月處決的另一名逃兵。