烏克蘭局勢｜再有華格納僱傭兵陣前逃跑 遭鐵錘爆頭處決

社交媒體流傳影片顯示，一名俄羅斯僱傭兵華格納集團(Wagner)的成員因為在烏克蘭陣前逃跑，遭人以鐵錘爆頭處決。
路透社報道，與華格納集團有關的Telegram頻道「灰色地帶」(Gray Zone)流傳一則未經證實、標題為「叛國法庭影像」的影片，一名自稱44歲、出生於克里米亞的男子Dmitry Yakushchenko，出獄後加入華格納集團。他說，原計劃找漏洞逃跑，如同他們所說般，稱這不是自己的戰爭，打算離開。其後，他在烏克蘭城市第聶伯羅(Dnipro)被捕獲。
逃兵接受「最後審判」
「灰色地帶」指，之後Yakushchenko「患上和同僚Yevgenny Nuzhin一樣的病，這種病會讓人在烏克蘭城市暈倒……然後醒來身處地窖，等著接受最後審判」。Nuzhin是華格納集團去年11月處決的另一名逃兵。
片中，Yakushchenko的頭部被人用膠紙綁在磚牆上，一名站在他身後、身穿迷彩服的男子拿著鐵錘。他坐著面對鏡頭，唸出姓名和出生年月日，並說：「我當時身在第聶伯羅的街道上，被人擊中頭部後失去意識，醒來時身處這個房間，被告知我的審判罪名」。
說畢，身後的人便舉起鐵錘朝他的頭部揮去，畫面這時轉為一片模糊，只能聽到一聲巨大聲響，Yakushchenko隨後倒在地上，男子再次揮動鐵錘。影片接著出現字幕：「法庭審理宣告結束」。