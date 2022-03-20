烏克蘭局勢｜制裁下俄羅斯百姓受罪 無麥當勞+超市無白糖賣+ATM現金提清光+機票難求

俄羅斯入侵烏克蘭招致西方多方位制裁，跨國企業紛紛關門，民眾已開始感受到影響：無白糖賣、麥當勞關門、國際航班一位難求、ATM被提清現金。

美國公共電視網(PBS)報道，至今已有超過400個品牌撤出俄羅斯，速度之快，部分門市連櫥窗都來不及撤就拉下閘門。麥當勞深受俄羅斯人喜愛，早前關閉全國分店，深夜11時15分有大批不捨的民眾排隊搶買最後一餐。相反，俄國自家連鎖店仍生意滔滔，貨架上還有外國進口化妝品，MasterCard和Visa卡暫時仍可使用，但不知維持多久。

記住蘇聯苦日子 婆婆搶買白糖

PBS直擊，莫斯科一間超市架上已連續兩天沒有白糖。網傳影片顯示，對蘇聯時期苦日子記憶猶新的老婆婆搶買白糖。報道說白糖價格過去1周漲了13%。

不只是民生，制裁影響下，即使俄羅斯央行決議基準利率升至20%，民眾仍爭先恐後領取現鈔，莫斯科市中心有銀行現鈔被提取一空。

俄羅斯經濟部上周公布，截至3月11日的一周，俄羅斯通脹年率攀至12.54%，創下2015年底來新高。經濟專家說，俄國恐邁入蘇聯式通脹，即是物價沒漲，但架上商品卻一一消失。

民眾出國亦困難重重。俄羅斯航空(Aeroflot)國際航線一律暫時停飛，其他出境的國際航班也很有限。目前俄國民眾仍可飛以色列、土耳其、阿聯酋和印度等地，但美國和幾乎所有歐洲國家都對俄羅斯飛機關閉領空。

學者：俄羅斯人耐性有限

居住在倫敦的經濟學家莫夫欽(Andrey Movchan)認為，儘管西方的全面性制裁可能導致俄羅斯60%的工業區停工，但政治上，制裁不會起很大效果，「伊朗和委內瑞拉也遭龐大制裁，損失慘重，但政治局勢不但沒有改變，某些方面來說還更加強韌」。

莫斯科政治學家崔寧(Dmitri Trenin)則認為，制裁是莫斯科改革的契機，可以藉此建立一個更有生產力、更平等的社會，「若能如此，這場危機或許將導致俄羅斯物質上更貧窮，但精神上更強健、更團結」。

但他警告，人民也可能對普京失去耐性。他指，在俄羅斯，「當大批民眾同一鼻孔出氣的時候，你就得當心了。人民或會挺你很久，或很有耐心……但俄羅斯人的耐心是有限度的，就像1917年2月一樣，就像蘇聯末期一樣。」

或是怕民眾反彈，俄羅斯在入侵烏克蘭後加強打壓民眾聲音。在莫斯科市中心一處廣場，一名市民只是手持一張「兩個世界」的標語，很快就被警方帶走。另一名女子表達支持俄羅斯軍隊時，亦被警察帶走。