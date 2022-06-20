烏克蘭局勢｜北約秘書長及英揆稱或演變長期衝突　俄稱炸死50烏軍(有片)

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事持續近4個月，北約秘書長斯托爾滕貝格及英國首相約翰遜都表示，俄羅斯出兵烏克蘭觸發的戰爭，可能演變成長期衝突。北約呼籲向烏克蘭供應先進武器，收復幾乎被俄軍全部攻佔的頓巴斯(Donbass)。另外，東部戰況激烈，俄軍稱導彈擊中第聶伯羅彼得羅夫斯克(Dnepropetrovsk)一個烏軍據點，導致50多名正在開會的烏軍喪生，烏軍亦指俄軍一日內損失250人。
俄烏雙方繼續在東部多個戰場激戰。在俄軍重點攻擊的盧甘斯克州(Lugansk)主要城市北頓涅茨克(Sievierodonetsk)，俄軍表示成功控制東南面一個住宅區域，更有不少烏軍投降。俄軍也表示，發射多枚導彈擊中第聶伯羅彼得羅夫斯克一個烏軍據點，導致50多名正在開會的烏軍喪生，包括高級將領。網上片段顯示當地有地方被炸後冒出高聳的巨型磨菇雲，烏克蘭武裝部隊總參謀部則指，俄軍在一天內損失250人。
盧甘斯克州州長Serhiy Gaidai表示，俄羅斯人聲稱已控制北頓涅茨克的所有說法，都是謊言，強調當地主要區域雖然已受控於俄軍，但並非全市；不過州長承認，持續戰鬥令撤離行動不可能進行。
歐盟領袖將於本周四召開一連兩日的會議，商討是否給予烏克蘭候選成員國身份。烏克蘭總統澤連斯基表示，相信俄軍今個星期會加強攻勢，批評俄羅斯不止針對烏克蘭，亦是針對其他歐洲國國家，烏克蘭已經準備好應對。
有美國智庫指出，俄軍相信可在數周內奪取北頓涅茨克，但由於俄軍將大部分軍力集中在該市，可能要在其他戰場付出代價。
#Dnepropetrovsk region was worse hit today by Russian missiles— UkraineNews (@Ukraine66251776) June 19, 2022
Targets
1. Railways
2. Fuel oil depots
3. 10 M777 US howitzers destroyed
4. Ammunition dump
5. 50 Senior ranking officers wiped out #Donbass #zaporizhzhya #Severdonetsk #Sloviansk #Bakhmut #Ukraine #Kiev pic.twitter.com/BrhXFbyPex
斯托爾滕貝格：倘能提供更多現代化武器 有助解放頓巴斯
斯托爾滕貝格接受報章訪問時表示，西方必須準備好在一場持續幾年的戰爭中，繼續支持烏克蘭，強調戰爭成本雖然高昂，當中包括軍事援助、能源及食物價格上升等，但如果莫斯科成功實現軍事目標，代價將會更高。他又說烏克蘭東部頓巴斯地區很多地方，已落入俄羅斯手上，如果能向烏軍提供更多現代化武器，將有助解放頓巴斯。
約翰遜就在報章撰文，指責俄羅斯總統普京試圖以消耗戰及野蠻方式粉碎烏克蘭，又形容時間是重要因素，一切都取決於烏克蘭強化守衛疆土的能力，能否快過俄羅斯重整戰力。