烏克蘭局勢｜布查化妝師踩單車回家遇害　師傅憑指甲認出

俄羅斯軍隊被指控在入侵烏克蘭期間，於布查鎮(Bucha)涉嫌蓄意殺害逾300名平民，引發多國譴責，俄方多次否認。當局指發現逾300具遺體，逾半已確認身分。網上早前流傳一段航拍片段，顯示一名推單車的平民遭俄軍開炮射擊慘死，遇害者身分近日被確認，原來她是一名化妝師，當日在回家途中遇害。

美國《有線電視新聞網》(CNN)報道，片段拍攝於3月5日，事發位置現場可見多人遺體陳屍，其中一具女性遺體引人矚目，因為她身穿藍色外套下的手上，有著顯眼的心形美甲造型。《路透社》攝影師為現場拍下照片，近日這張相片在網上傳播，一名化妝師Anastasiia Subacheva一眼認出，死者是她的52歲徒弟Iryna Filkina。

Anastasiia Subacheva表示，Iryna Filkina在戰前曾經將這雙紅色美甲手拍照上傳，當看到死者美甲照片時，她就開哭了。她說，Iryna Filkina於2月開始向她學化妝，她立志想成為網紅。最後一次見面在俄羅斯入侵烏克蘭前一天。