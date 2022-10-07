烏克蘭局勢｜扎波羅熱遭炮擊至少5死　IAEA：扎波羅熱核電廠屬於烏克蘭(有片)

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事持續逾7個月，烏軍近月反攻連番取得成果，俄羅斯總統普京將烏克蘭南部城市扎波羅熱核電廠(Zaporizhzhia Nuclear Power Plant)納入俄國資產，烏方批評做法荒謬。國際原子能機構(IAEA)總幹事格羅西(Rafael Grossi)到訪烏蘭首都基輔，與烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelensky)會晤，指扎波羅熱核電廠仍屬烏克蘭擁有，而非普京所指是俄資產。另外，扎波羅熱周四(6日)清晨遭受數十支導彈襲擊，有多幢住宅大廈被導彈擊中，烏克蘭地方官員說，造成7人死亡，救援人員救出21人，估計仍有至少5人失蹤，指責襲擊是俄軍所為。

扎波羅熱周四清晨受俄軍數十支火箭炮攻擊，擊中多座住宅大廈，事發時不少居民正在熟睡，爆炸發生後至遍地瓦礫，玻璃窗震碎，部分大廈有倒塌危險，更波及附近商店。多名住客一度被困，救援人員在多座被擊中大廈搜索生還者。網上有片段顯示，有居民被瓦礫壓著，正待救援人員協助救出。

烏克蘭總統澤連斯基抨擊俄羅斯連續兩次故意瞄準同一地點，在救援人員清理瓦礫時，再次發動襲擊，絕對卑鄙及邪惡。他又說，烏克蘭軍隊單在今個月就已經在南部赫爾松地區，奪回超過500平方公里的土地。