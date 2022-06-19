烏克蘭局勢｜拍片揭馬里烏波爾戰事平民死傷 烏女軍醫被俘3個月獲釋

烏克蘭南部城市馬里烏波爾早前遭俄軍狂轟圍城，被烏克蘭人稱為Taira(取自電子遊戲《魔獸世界》)的女軍醫Yuliia Paievska，被俘3個月後上周五獲釋。這名女軍醫用隨身攝錄機拍攝了256GB影片，展示其小隊兩星期來拯救市內傷者的情況，當中包括兒童，也有俄、烏兩方士兵。Taira的丈夫Vadim Puzanov表示，如釋重負，他已與Taira通電話，她正被送往基輔的醫院，他擔心妻子的健康。Taira昨在Telegram上載短片，多謝總統澤連斯基助她獲釋，又為其他被俄軍俘擄的人打氣，相信他們也可獲釋回家。

記憶卡藏衛生棉條偷運出馬里烏波爾 Taira將隨身攝錄機的記憶卡交給留守至最後的國際傳媒美聯社採訪隊，美聯社其中一名記者將記憶卡藏在衛生棉條內運出馬里烏波爾。美聯社稱相信Taira與接送她的司機於3月16日，即當地大劇院遭轟炸的一天被俄軍擄走。她的家人在談判期間原想低調以免影響她獲釋機會，但當Taira拍攝的片段在全球有百萬人觀看，包括歐美主要電視台播放後，Puzanov感謝有關報道，片段顯示妻子不單拯救受傷平民，也救治俄羅斯士兵。

所拍片段證救治俄兵 美聯社指，俄方指Taira為民族主義民兵組織亞速營服務，以配合俄羅斯今次軍事行動目標「去納粹化」。但美聯社稱有關說法沒有憑據，朋友和同事都指她與被圍困於亞速鋼鐵廠的亞速營士兵無聯繫，而她拍攝的片段是最佳證明，她治療俄烏兩方士兵。在3月10日所拍的片段可，兩名俄兵被一名烏克蘭士兵帶出救護車，其中一人坐在輪椅上，另一人雙手被反綁、腿部受傷；一名烏軍咒罵其中一名俄兵，Taira向他說：「冷靜，冷靜。」一名女子問她，「你打算救治這些俄羅斯人？」Taira回答，「他們不會對我們仁慈，但我別無選擇，他們是戰俘。」Taira在2018至2020年任軍醫，因受傷退役，曾代表烏克蘭參加英國亨利王子創立的受傷軍人運動會Invictus Games。Taira戴在頭上的隨身鏡頭是為Netflix拍攝有關運動會的紀錄片，她在俄羅斯出兵烏克蘭後用來拍攝受傷的平民和士兵。 以下片段內容或引起不安