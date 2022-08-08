烏克蘭局勢︱指控烏克蘭危害國民　國際特赦組織道歉

國際特赦組織上周發表報告，指烏克蘭軍方在住宅區設立基地，違反國際法以及將人民的生命置於危險之中。事件除了引起烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）批評，是為俄羅斯的恐怖國家行為掩飾以及指責受害者之餘，烏克蘭的國際特赦組織負責人亦因為不滿有關的報告而宣布退出組織。國際特赦組織最終為事件造成的「憤怒及傷害」道歉。

國際特赦組織秘書長Agnes Callamard早前報告指，烏克蘭軍方於學校和醫院等地點設立基地，違反了國際法規定，並將平民置於風險之中。又指烏軍應該確保有關的基地遠離鬧市以及先將居民撤離。事件惹起烏克蘭總統澤連斯基的批評。

澤連斯基批為合理化俄國行為

澤連斯基指國際特赦組織的報告是在「特赦國家恐怖主義」。他批評：「這沒有任何條件、也沒有任何地方，即使是假設，也不可能合理俄羅斯對烏克蘭的進攻。任何人赦免俄羅斯，以及人為製造這些資訊，去讓這些恐怖襲擊合理化或說成可以理解，這樣做不可能不被理解為他們在幫助恐怖份子。如果操縱這種的報告，那你需要為他們殺人分擔責任。」

烏克蘭國防部長亦批評，報告就像「研究受害者的行動而忽視武裝強姦犯的行動。」而烏克蘭外交部長亦對報告表示憤怒及指國際特赦組織「停止製造虛假的事實。」國際特赦組織烏克蘭分部的代表Oksana Pokalchuk就宣布，因為有關的報告而決定退出組織。

組織指仍支持有關研究

國際特赦組織周日(7日)為有關報告造成的「憤怒及傷害」道歉。組織指「國際特赦組織為我們的新聞稿，對烏克蘭軍隊的戰術造成的憤怒及傷害深表遺憾。國際特赦組織在任何的衝突之中，都是優先確保公民得到保護。事實上，這也是我們最近的研究的唯一目標，即使我們完全支持我們的研究，但也對造成的痛苦感到遺憾。」

國際特赦組織又解釋，他們的報告在19個城鎮發現烏克蘭的軍隊鄰近民居，並有被俄羅斯軍方襲擊的風險。他們指：「這並非代表國際特赦組織認為烏克蘭軍隊要為俄羅斯的暴行負責，也不是說烏克蘭軍隊在其他地方沒有做好保護措施。我們需要清楚：我們報告的烏克蘭軍隊行為，不是正當化俄羅斯的暴行。」