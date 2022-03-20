烏克蘭局勢｜星鏈助陣下烏軍無人機隊偵察並反擊俄軍 馬斯克介入令普京盛怒？

烏克蘭無人機部隊運用的是稱為Delta的精密系統，系統近年在西方技術顧問的協助下建立，可以從laptop電腦登入使用，且含有可建立互動式地圖的「狀況認知」(situational awareness)軟件，結合來自無人機、衛星、感應器和人工智能(AI)的影像，藉此追蹤敵軍。據稱Delta與北約系統相容，曾在去年黑海舉行的Sea Breeze軍演中測試。然而，俄軍持續轟炸烏克蘭基建，烏克蘭擔心系統最終可能受到網絡中斷影響。

英國《每日電訊報》(Daily Telegraph)網站報道，烏軍一支名為Aerorozvidka(空中偵察)的先遣部隊正利用偵察技術和攻擊性無人機鎖定俄軍坦克和陣地。烏軍也利用翼展約3米、配備紅外線感測器的無人飛行載具PD-1，來蒐集俄軍調動的訊息。

電動車Tesla、太空探索技術公司Space X創辦人馬斯克(Elon Musk)旗下的衛星網絡服務公司「星鏈」(Starlink)正協助烏克蘭軍隊使用無人機偵察俄羅斯坦克和據點，追蹤並轟炸敵軍。

民眾爭相使用星鏈App

上月24日開戰後不久，馬斯克即應烏克蘭呼籲，在當地啟動星鏈服務，並把一批星鏈伺服器，以及讓伺服器能透過連接車用充電裝置或電池組供電的轉接器等設備送到當地，以協助烏方。

星鏈利用數以千計在地球表面上方約550公里處運行的小型衛星組成「巨型衛星群」，用途之一是為世界各地的偏遠和連線不良的地區提供網絡服務。結果，星鏈App在本月13日成為烏克蘭下載量最多App，超過10萬民眾使用。此外，對軍方的效用也愈來愈明顯，如果烏克蘭的網絡崩潰，烏軍的Aerorozvidka無人機部隊仍可透過星鏈伺服器發送訊號與他們的基地聯繫，並使用波蘭等鄰國的地面站。

星鏈介入烏克蘭衝突，據報令克里姆林宮震怒。俄羅斯聯邦太空總署(Roscosmos)署長Dmitry Rogozin說：「這就是我們永遠不該相信的西方國家。俄羅斯在烏克蘭地區為最高國家利益而行動時，馬斯克卻帶著他的星鏈出現，之前還宣稱星鏈純屬民用。我警告過，但『馬斯克鐵粉』說馬斯克是世界太空工程之光。現在看吧，他選邊站了。」

《每日電訊報》指，在俄軍試圖追蹤下，烏克蘭的無人機隊愈來愈危險。馬斯克本月初曾警告，星鏈衛星網絡伺服器很有可能成為俄軍攻擊目標。

傳美國提供輕巧無人機

戰事持續，烏克蘭的網絡料會愈來愈差，星鏈將取而代之。美國太空司令部司令James Dickinson告訴參議院軍事委員會：「我們從馬斯克和星鏈看到的，就是巨型衛星群或擴散型太空架構可以提供的冗餘度(為保障系統在非正常情況下能繼續運作的額外力量)和能耐。」

無人機效用顯著，據報美國已向烏克蘭提供更多「彈簧刀」(Switchblade)小型無人機。這款戰術性小型無人機輕巧、精準，加上是以直接撞擊目標的方式引爆小型彈頭，又稱為「神風無人機」(Kamikaze Drones)。