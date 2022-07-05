烏克蘭局勢｜普京下令深入烏東　烏克蘭倡以俄財產支付重建費用(有片)

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事持續。俄羅斯總統普京周一(4日)在俄軍拿下烏克蘭東部戰略城市利西昌斯克(Lysychansk)後，下令將攻勢深入烏東頓巴斯(Donbas)地區。烏克蘭預料重建金額高達7,500億美元，認為應該以俄羅斯國家和寡頭被凍結的財產，支付重建費用，以承擔發動侵略的責任。

頓巴斯地區由盧甘斯克(Luhansk)及頓涅茨克(Donetsk) 組成。普京下令國防部長紹伊古(Sergei Shoigu)，部署當地的軍隊必須繼續行動。有報道指，普京要求各軍事單位必須按照先前批准的計畫執行任務，包括東部和西部軍團。希望一切將持續朝計畫的方向發展，一如目前為止在盧甘斯克發生的那樣。 有烏方將領表示，俄軍已經開始向相鄰的頓涅茨克州推進，試圖奪取整個頓巴斯地區，當地多個城市遭到炮轟，造成死傷。烏軍先前表示，在寡不敵眾和火力不足的情況下，為保護守軍性命，部隊被迫撤離利西昌斯克市。

More footage from the railway station in Donetsk pic.twitter.com/P7iKH1XYre — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) July 4, 2022