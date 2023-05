烏克蘭局勢｜法新社記者深入烏東遇俄炮擊身亡

Arman Soldin 於俄烏戰事爆發後翌日抵烏

Arman Soldin生於前南斯拉夫,即現時波斯尼亞首都薩拉熱窩,12個月大時成為法國公民。去年2月俄烏戰事爆發後翌日,他已抵達烏克蘭,是首批派到當地採訪的《法新社》記者。無國界記者組織(Reporters Without Borders) 和保護記者委員會(Committee for the Protection of Journalists)表示,連同Arman Soldin,至少有11名採訪俄烏戰事的傳媒工作者死亡。