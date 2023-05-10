烏克蘭局勢｜法新社記者深入烏東遇俄炮擊身亡

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事持續，其中烏克蘭東部戰況激烈。《法新社》(AFP)一名記者在烏東重鎮巴赫穆特(Bachmut)附近，遭遇俄軍炮擊身亡，終年32歲。同屬《法新社》的團隊成員睹慘劇。

事發在當地周二(9日)下午4時半，擔任《法新社》錄影協調員的Arman Soldin，與團隊在城鎮恰索夫亞爾(Chasiv Yar)採訪時，一枚火箭炮落在附近，他當場死亡，其餘4名同僚並無受傷。

法新社主席Fabrice Fries對事件感到悲痛，指Arman Soldin的死，提醒世人每日報道烏克蘭衝突的記者所面臨的風險及危險。法國總統馬克龍在社交網站發文，向Arman Soldin致敬，讚揚他勇敢，自戰事之初已走到前線報道事實。烏克蘭國防部亦向Arman Soldin的家人表達由衷哀悼。白宮表示，世界要感激因採訪衝突而失去生命的記者，強調新聞業是自由社會的基礎。