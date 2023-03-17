烏克蘭局勢｜波蘭將轉移4架米格29戰機予烏　斯洛伐克隨後宣布再添加13架（18:30更新）

【18:30更新】斯洛伐克總理Eduard Heger周五（17日）宣布緊隨着波蘭，宣布會向烏克蘭提供13架米格-29戰機。他在個人Twitter上表：「承諾是必須遵守，當澤連斯基要求更多武器，包括戰鬥機的時候，我說過我們會盡一切所能。很高興其他人也會做同樣的事。」

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事已持續逾1年。烏克蘭多次向西方國家尋求提供戰機，以對抗俄軍。波蘭宣布，將會在幾日內向烏克蘭提供4架前蘇聯製米格-29(Mig-29)戰機，成為首個提供戰機支援烏方的北約成員國。美國白宮國家安全委員會發言人柯比重申，暫時未計劃向烏克蘭提供F-16戰機，波蘭的決定不會改變華府政策。

波蘭總統杜達(Andrzej Duda)宣布，波蘭將向烏克蘭提供逾10架米格-29戰機，其中4架戰機將在未來幾天內移交給烏克蘭，其餘戰機需要進行維修，之後再交付烏克蘭。杜達強調，雖然這些蘇聯製的戰機已進入最後服役年期，但性能仍然良好。