烏克蘭局勢｜澤連斯基促聯合國褫奪俄否決權

烏克蘭總統澤連斯基在聯合國安理會上發言，指安理會的否決權是屬於前蘇聯，不是現在的俄羅斯，呼籲取消俄羅斯的否決權，形容俄羅斯在蘇聯瓦解後透過幕後操縱，非法佔據安理會常任理事國席位。俄羅斯外長拉夫羅夫指，俄羅斯在安理會的否決權，是《聯合國憲章》規定的絕對合法工具。

澤連斯基在聯合國安理會上批評俄羅斯入侵烏克蘭是犯罪，意圖奪取烏克蘭領土及資源，他指，安理會的否決權是屬於前蘇聯，不是現在的俄羅斯，呼籲取消俄羅斯的否決權，形容俄羅斯在蘇聯瓦解後透過幕後操縱，非法佔據安理會常任理事國席位。澤連斯基表示，烏克蘭在戰事中行使自衛權，各國向烏克蘭提供軍事援助，制裁對侵略者等，都在捍衛《聯合國憲章》，但聯合國在捍衛成員國的主權邊界方面欠缺效率，令各國在聯合國之外結成聯盟，認為聯合國可以做得更多，同時應擴大安理會，認為亞洲應該擁有常任代表權，德國以及太平洋國家亦應佔一席位。