烏克蘭局勢｜澤連斯基感謝美國提供地對空防空導彈系統

烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelensky)表示，烏克蘭已經收到來自美國的「國家先進防空系統」(NASAMS) 的地對空導彈防禦系統，他感謝美國總統拜登作出的積極決定，並感謝美國向烏克蘭提供簡稱海馬斯(HIMARS)等機多管火箭系統，令烏克蘭能夠與俄軍對抗，保護回到烏克蘭的國民。

澤連斯基周日(25日)接受美國哥倫比亞廣播公司(CBS)專訪時表示，烏克蘭已收到美國提供的「國家先進防空系統」，並向對方致謝。但他同時強調，防空系統還不足以涵蓋民用基礎設施，學校、醫院、大學、家庭及烏克蘭人。今次是烏方首次公開承認該系統已到手，但澤連斯基沒有具體說明數量以及是哪一代 NASAMS。

澤連斯基：過去一日烏軍在多處與俄軍激戰

澤連斯基又感謝美國向烏克蘭提供其他多管火箭發射系統，令烏克蘭能夠與俄軍對抗，保護回到烏克蘭的國民，在過去一日，烏軍在多處地點與俄軍進行激烈戰鬥，其中在首都基輔有進展。澤連斯基重申，他不肯定俄羅斯總統普京在威脅使用核武之上是否虛張聲勢，試圖恐嚇全世界，甚至有可能成為現實，認為各方應繼續向他施壓。

NASAMS是雷神公司(Raytheon)與挪威康斯堡防衛與航太公司(Kongsberg Defence and Aerospace)合作推出的中程防空系統，NASAMS屬中遠程防空飛彈系統，可對付飛機、無人機或導彈，美國使用此系統保護白宮附近空域，最初型號射程可達25公里，高度範圍可達14至15公里，至2019年已推出第三代NASAMS III 。