烏克蘭局勢｜澤連斯基稱是時候晤普京　警告談判失敗或爆第三次大戰(持續更新)

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事已踏入第26日。烏克蘭多個地點繼續受俄方猛烈轟炸，烏方指控俄軍在盧甘斯克(Luhansk)地區殺害56名老人，15人被擄走。被俄軍佔據的南部港口城市赫爾松(Kherson)，有民眾上街示威驅趕俄軍軍車。烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelensky)表示，現在是會面，並為烏克蘭恢復領土完整的時候，呼籲俄方接受有意義的會談，以結束戰事，他同時警告，一旦會談判失敗，意味將會有第三次世界大戰。土耳其指，俄烏談判6項條款中4項容易達成共識，形容接近達成協議，準備好主辦澤連斯基與俄羅斯總統普京的會晤。
烏克蘭首都基輔市市長Vitali Klitschko表示，俄軍炮擊該市西北部一棟10層樓住宅，造成5名居民受傷。BBC記者目擊，基輔Sviatoshyn區遭炮轟的住宅大樓窗戶被炸毀，周圍的車輛起火燃燒，炮彈在附近留下一個巨坑。
Відео наслідків вибуху у Києві pic.twitter.com/74w0Rf1Ch5— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 20, 2022
第二大城巿哈爾科夫，至少5名平民死於俄軍炮火，包括一名9歲男童。
烏克蘭國會人權專員Lyudmyla Denisova指控俄軍在盧甘斯克地區殺害56名老人；她在Telegram發文指，一輛俄國坦克上的俄軍在11日於Kreminna蓄意對一座安養院開槍，裡面的56名老人當場死亡，15名生還者遭俄軍擄走，帶往俄國控制下的Svatove。
南部港口城市馬里烏波爾(Mariupol)一間大約有400人避難的藝術學校被轟炸，估計大批民眾被困瓦礫，市議會指控俄軍強迫當地居民遷移到俄羅斯；澤連斯基發表全國視像講話，譴責俄軍對馬里烏波爾的攻擊，會被載入戰爭罪行的史冊；俄羅斯形容，馬里烏波爾出現一場可怕的人道災難，呼籲鳥克蘭士兵放低武器。官員又證實，黑海艦隊一名副司令在馬里烏波爾的戰鬥中陣亡。
被俄軍佔據的南部港口城市赫爾松(Kherson)，有民眾上街示威反對俄軍入侵，有人驅趕俄軍軍車。
Residents of occupied Kherson block the path of a Russian military convoy and force it to turn away. Incredible. pic.twitter.com/jvT1jRXnO6— Oleksiy Sorokin (@mrsorokaa) March 20, 2022
烏克蘭副總理韋列修克表示，星期日有超過7,200人經人道走廊從烏克蘭城市撤離，其中近4,000人從馬里烏波爾疏散到扎波羅結，撤離行動星期一繼續。
聯合國難民署(UNHCR)表示，烏克蘭至今有近339萬名難民逃到境外，連同境內無家可歸的648萬人，共有1,000萬人正在逃難，已經超過全國人口4分之1，形容難民逃離烏克蘭的速度在近代史上是「前所未有的」。聯合國兒童基金會表示，超過150萬名難民是兒童，擔心他們被人口販賣和剝削的風險會增加。
澤連斯基：有些問題是不能妥協
烏克蘭總統澤連斯基表示，準備與俄羅斯總統普京會談，認為如果沒有會談便不能結束戰事。他同時警告，一旦會談失敗，意味將會有第三次世界大戰。 澤連斯基接受美國有線電視新聞網(CNN)訪問，指如果與普京談判，有些問題是不能妥協，包括不能承認被吞併的克里米亞(Crimea)是俄羅斯一部分、不能承認東部頓涅茨克(Donetsk)及盧甘斯克(Luhansk)獨立，以及不能保證烏克蘭永遠不加入北約。他認為，如果烏克蘭一早加入北約，便不會被俄羅斯入侵。對於普京指烏克蘭政府充斥新納粹主義分子，澤連斯基指說法可笑，他不會認真看待，但擔心俄羅斯可能因此採取非常可怕的行動。
據報停火6條款中2項需俄烏領導人會面定奪
土耳其傳媒《自由日報》(Hurriyet Daily News)報道，土耳其總統埃爾多安(Recep Tayyip Erdogan)發言人、外交政策顧問(Ibrahim Kalin)19日受訪時概述了這6項條款，並表示其中前4項相對容易達成共識。
前4項條款分別為烏克蘭宣布中立並且聲明不加入簡稱北約的北大西洋公約組織(NATO)、烏克蘭去軍事化和相互安全保證、烏克蘭去納粹化、烏克蘭取消使用俄語限制。第5、6項條款分別牽涉遭俄兼併的克里米亞地位、頓巴斯地區(Donbass region)未來地位。卡林表示，這兩項被認為是最困難的。
土耳其外長Mevlut Cavusoglu表示，俄烏談判有進展，接近達成協議，觀察到他們幾乎同意前4項條款，強調停火談判能否突破端賴兩國領導人能否在克里米亞和頓巴斯地區地位上達成共識。