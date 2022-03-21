烏克蘭局勢｜澤連斯基稱是時候晤普京　警告談判失敗或爆第三次大戰(持續更新)

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事已踏入第26日。烏克蘭多個地點繼續受俄方猛烈轟炸，烏方指控俄軍在盧甘斯克(Luhansk)地區殺害56名老人，15人被擄走。被俄軍佔據的南部港口城市赫爾松(Kherson)，有民眾上街示威驅趕俄軍軍車。烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelensky)表示，現在是會面，並為烏克蘭恢復領土完整的時候，呼籲俄方接受有意義的會談，以結束戰事，他同時警告，一旦會談判失敗，意味將會有第三次世界大戰。土耳其指，俄烏談判6項條款中4項容易達成共識，形容接近達成協議，準備好主辦澤連斯基與俄羅斯總統普京的會晤。

烏克蘭首都基輔市市長Vitali Klitschko表示，俄軍炮擊該市西北部一棟10層樓住宅，造成5名居民受傷。BBC記者目擊，基輔Sviatoshyn區遭炮轟的住宅大樓窗戶被炸毀，周圍的車輛起火燃燒，炮彈在附近留下一個巨坑。

第二大城巿哈爾科夫，至少5名平民死於俄軍炮火，包括一名9歲男童。

烏克蘭國會人權專員Lyudmyla Denisova指控俄軍在盧甘斯克地區殺害56名老人；她在Telegram發文指，一輛俄國坦克上的俄軍在11日於Kreminna蓄意對一座安養院開槍，裡面的56名老人當場死亡，15名生還者遭俄軍擄走，帶往俄國控制下的Svatove。

南部港口城市馬里烏波爾(Mariupol)一間大約有400人避難的藝術學校被轟炸，估計大批民眾被困瓦礫，市議會指控俄軍強迫當地居民遷移到俄羅斯；澤連斯基發表全國視像講話，譴責俄軍對馬里烏波爾的攻擊，會被載入戰爭罪行的史冊；俄羅斯形容，馬里烏波爾出現一場可怕的人道災難，呼籲鳥克蘭士兵放低武器。官員又證實，黑海艦隊一名副司令在馬里烏波爾的戰鬥中陣亡。

被俄軍佔據的南部港口城市赫爾松(Kherson)，有民眾上街示威反對俄軍入侵，有人驅趕俄軍軍車。