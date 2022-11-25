烏克蘭局勢｜烏克蘭多處斷水斷電居民零下輪水　俄方指烏答應要求可結束人民苦難(有片)

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事持續9個月。烏克蘭多處在俄軍新一輪導彈攻擊後停水停電，基輔的氣溫持續在零度以下，七成地區停電，街上有居民手持水樽排隊輪候食水。俄羅斯將烏克蘭人民受苦歸咎基輔政府，指烏克蘭只要答應俄羅斯的要求，就可結束人民所有苦難。
烏克蘭電力公司指，不少關鍵的供電設施受損，全國約一半的電力需求都未能滿足，會優先處理供水和醫院等關鍵設施的修復工作，但暫時未知何時能完成。首都基輔的氣溫持續在零度以下，七成地區停電。
街上有居民手持水樽排隊輪候食水，亦有居民收集雪來解凍使用。有醫院需要以發電機及簡單照明為遇襲傷者進行心臟手術。巿長警告俄軍可能再發動襲擊，必須做好準備。在南部赫爾松市亦繼續停水停電，並且受到烏軍成功收復以來最嚴重的一次襲擊，造成5人死亡。
Frank Sinatra's My Way is being played on the dark streets of Kyiv.— Defense of Ukraine (@DefenceU) November 23, 2022
Despite russian shelling, despite the darkness and cold, Ukrainians will win. We will forge our own path. pic.twitter.com/uarK9u00dP
Heart surgery in Kyiv.— Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) November 23, 2022
A child is being operated on, and power goes off due to a Russian missile attack.
Surgeons carry on with their batteries and power generators. pic.twitter.com/G1fxWd6Lii
佩斯科夫：烏答應俄要求 可結束人民苦難
俄羅斯國防部承認攻擊烏克蘭的能源設施，指這些設施連接烏軍的指揮及控制系統。攻擊是要擾亂烏克蘭調派部隊、武器及彈藥到前線。
克里姆林宮發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)將烏克蘭人民受苦歸咎基輔政府，指烏克蘭領導層完全有機會令局勢回復正常，透過答應俄羅斯的要求，令人民結束所有苦難。
克里姆林宮於3月曾列出4項停戰條件，包括烏克蘭須停止軍事行動、把中立地位入憲、承認克里米亞是俄國領土，以及烏克蘭東部兩個分離主義區域獨立。