烏克蘭局勢｜烏克蘭多處斷水斷電居民零下輪水　俄方指烏答應要求可結束人民苦難(有片)

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事持續9個月。烏克蘭多處在俄軍新一輪導彈攻擊後停水停電，基輔的氣溫持續在零度以下，七成地區停電，街上有居民手持水樽排隊輪候食水。俄羅斯將烏克蘭人民受苦歸咎基輔政府，指烏克蘭只要答應俄羅斯的要求，就可結束人民所有苦難。

烏克蘭電力公司指，不少關鍵的供電設施受損，全國約一半的電力需求都未能滿足，會優先處理供水和醫院等關鍵設施的修復工作，但暫時未知何時能完成。首都基輔的氣溫持續在零度以下，七成地區停電。

街上有居民手持水樽排隊輪候食水，亦有居民收集雪來解凍使用。有醫院需要以發電機及簡單照明為遇襲傷者進行心臟手術。巿長警告俄軍可能再發動襲擊，必須做好準備。在南部赫爾松市亦繼續停水停電，並且受到烏軍成功收復以來最嚴重的一次襲擊，造成5人死亡。