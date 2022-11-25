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國際
2022-11-25 11:17:00

烏克蘭局勢｜烏克蘭多處斷水斷電居民零下輪水　俄方指烏答應要求可結束人民苦難(有片)

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俄羅斯入侵烏克蘭的戰事持續9個月。烏克蘭多處在俄軍新一輪導彈攻擊後停水停電，基輔的氣溫持續在零度以下，七成地區停電，街上有居民手持水樽排隊輪候食水。俄羅斯將烏克蘭人民受苦歸咎基輔政府，指烏克蘭只要答應俄羅斯的要求，就可結束人民所有苦難。

烏克蘭多處停水停電居民街頭輪水，俄方指烏答應要求可結束人民苦難。(Twitter) 烏克蘭多處停水停電居民街頭輪水，俄方指烏答應要求可結束人民苦難。(Twitter) 烏克蘭多處停水停電居民街頭輪水，俄方指烏答應要求可結束人民苦難。(Twitter) 烏克蘭多處停水停電居民街頭輪水，俄方指烏答應要求可結束人民苦難。(Twitter) 烏克蘭多處停水停電居民街頭輪水，俄方指烏答應要求可結束人民苦難。(Twitter)

烏克蘭電力公司指，不少關鍵的供電設施受損，全國約一半的電力需求都未能滿足，會優先處理供水和醫院等關鍵設施的修復工作，但暫時未知何時能完成。首都基輔的氣溫持續在零度以下，成地區停電。

街上有居民手持水樽排隊輪候食水，亦有居民收集雪來解凍使用。有醫院需要以發電機及簡單照明為遇襲傷者進行心臟手術。巿長警告俄軍可能再發動襲擊，必須做好準備。在南部赫爾松市亦繼續停水停電，並且受到烏軍成功收復以來最嚴重的一次襲擊，造成5人死亡。

佩斯科夫：烏答應俄要求 可結束人民苦難

俄羅斯國防部承認攻擊烏克蘭的能源設施，指這些設施連接烏軍的指揮及控制系統。攻擊是要擾亂烏克蘭調派部隊、武器及彈藥到前線。

克里姆林宮發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)將烏克蘭人民受苦歸咎基輔政府，指烏克蘭領導層完全有機會令局勢回復正常，透過答應俄羅斯的要求，令人民結束所有苦難。

克里姆林宮於3月曾列出4項停戰條件，包括烏克蘭須停止軍事行動、把中立地位入憲、承認克里米亞是俄國領土，以及烏克蘭東部兩個分離主義區域獨立。

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