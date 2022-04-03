烏克蘭局勢｜烏國鄉鎮慘況曝光 六旬漢淚見老友陳屍家門前 平民橫屍街頭逾月無人理(多圖)

俄軍從烏克蘭首都基輔周邊撤走後，曾被佔領地區的慘況曝光，其中鄉村城鎮布查(Bucha)街上隨處可見一具具平民的遺體。

空氣中混雜屍臭

路透社記者報道，陰冷的空氣中，還聞得到炸藥味摻雜著遺體的惡臭。66歲居民Vasily看著倒臥在他屋外的10多具平民遺體，哀痛萬分。在他住所的左方，一名男子倒斃草坪邊緣，臉龐消瘦、雙眼凹陷，旁邊留著他的單車，而前門幾米處，另一人倒在路中央，Vasily指，這是他兒子的教父，是他認識一輩子的老友。鎮上居民說，死者都是過去1個月被俄軍殺害的。

布查被俄軍佔領一個多月，仍待安葬的死者是騎著單車、拿著雜貨袋子的平民百姓，有些明顯死去多日，更可能長達數周也沒人理會。

Vasily說：「我們在地牢躲了兩星期，沒有食物，沒有燈光，也沒有暖氣。我們靠蠟燭燒水，穿著毛靴睡覺。」

傳媒報道，俄軍佔領下的慘況隨處可見，一輛私家車車身滿是彈孔，另一輛被擠壓致變形，還有一輛SUV被焚毀，旁邊躺著多具遺體。

居民驚魂未定

烏軍周六(2日)才正式接管布查，開始運送首批援助物資到當地，還要再等一段時間才能安葬死者。

烏軍在一輛綠色軍用卡車的後方忙著分發食物和藥物給生還的居民，無暇顧及100米外用被單蓋著的遺體。監督援助任務的烏克蘭志願地區防衛小組成員Yuriy Biriukov表示，居民「還是很害怕，驚魂未定」，「一般人很難想像他們這一個月來的經歷，炮火隆隆下，沒水沒糧，也沒有外出機會」。