烏克蘭局勢｜烏方預告將奪回克里米亞　籲當地居民囤物資備戰

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事持續逾半年，烏克蘭今天向遭俄羅斯吞併的克里米亞(Crimea)半島居民宣布，鑒於基輔當局正推進大規模反攻計畫，要將俄軍逐出這塊遭佔領的烏克蘭土地，呼籲當地民眾應準備好防空洞並囤積物資。

烏克蘭總統顧問波多利亞克(Mykhailo Podolyak) 在社群網站Twitter表示：「我們要求遭(俄軍)佔領地區的居民，包含克里米亞半島的居民，在終結佔領行動期間遵從(烏方)官員下達的建議。」他強調，特別是要準備防空洞、囤積物資、備有充足的水，並將行動電源充飽電。

今次預告特別針對克里米亞

雖然烏克蘭早前曾預告將反攻，奪回俄軍佔領地區，但今次預告是針對2014年遭俄兼併的克里米亞居民所發出，而非俄烏戰爭爆發以來遭俄軍佔領的地區。

《路透社》(Reuters)報道，位於黑海的克里米亞半島原被認定不在烏克蘭武器射程範圍之內，但當地的幾個軍事據點近來發生多次爆炸，讓外界有所揣測。基輔當局並沒有就連串爆炸事件承認責任。

俄羅斯2014年吞併克里米亞(Crimea)地區數星期後，莫斯科當局曾舉行公投，據稱表明當地人投奔俄羅斯的意願。