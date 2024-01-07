烏克蘭局勢｜烏方：俄羅斯轟炸轄下頓涅茨克地區　釀11人喪生包括5幼童

俄烏戰爭近日有升溫趨勢。據烏克蘭軍事當局稱，當地時間6日烏克蘭頓涅茨克地區遭俄羅斯轟炸，造成11人死亡，其中包括5名兒童。
發現一輛被炸毀的汽車
據《CNN》等外媒報道，頓涅茨克地區軍事管理局負責人菲拉斯金（Vadym Filashkin）在 Telegram 上發文稱俄羅斯以S-300導彈襲擊了烏克蘭頓涅茨克地區，造成11人死亡，當中還包括了5名兒童。
從官方發布的照片中可以看到，救援人員在房屋的廢墟中搜尋，並至少發現一輛被炸毀的汽車。
#UPDATE At least 11 people, including five children, were killed by a Russian missile strike on the eastern Ukraine town of Pokrovsk on Saturday, the regional governor said. Eight people were also wounded when Russian forces hit the area. pic.twitter.com/J4XnmZnHAF— AFP News Agency (@AFP) January 6, 2024
有三棟民宅被完全摧毁
頓涅茨克位於東部戰事前線，部分地區被俄羅斯軍隊佔領。烏克蘭國家緊急服務局（SES）表示，襲擊現場的搜救工作正在進行，有三棟民宅被完全摧毁。SES表示他們出動了38名救援人員及10台設備參與救援行動，從廢墟中救出了1名男子，還撲滅了一棟大樓的火災。
烏克蘭總統澤連斯基在夜間演講中，向在空襲中失去親人的家庭表示哀悼。澤連斯基表示：「俄羅斯必須了解，這些攻擊都會為這個恐怖主義國家帶來後果。 我們必須確保這一點——用我們的實力、我們自己的國防和政治能力。」
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