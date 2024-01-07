熱門搜尋:
柳俊江 六合彩 綠置居2023 流感 羽田機場 日本地震 姜濤 農曆新年2024 薈鳴 彩虹邨重建 萬千星輝頒獎典禮2023 山姆超市 MIRROR 恒生指數 李家超 日圓匯率 御半山 尹光 騙案 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥
Ad Block Ad Block
返回
國際
2024-01-07 18:15:28

烏克蘭局勢｜烏方：俄羅斯轟炸轄下頓涅茨克地區　釀11人喪生包括5幼童

分享：

烏克蘭局勢｜烏方：俄羅斯轟炸轄下頓涅茨克地區　釀11人喪生包括5幼童

俄烏戰爭近日有升溫趨勢。據烏克蘭軍事當局稱，當地時間6日烏克蘭頓涅茨克地區遭俄羅斯轟炸，造成11人死亡，其中包括5名兒童。

發現一輛被炸毀的汽車

據《CNN》等外媒報道，頓涅茨克地區軍事管理局負責人菲拉斯金（Vadym Filashkin）在 Telegram 上發文稱俄羅斯以S-300導彈襲擊了烏克蘭頓涅茨克地區，造成11人死亡，當中還包括了5名兒童。

從官方發布的照片​​中可以看到，救援人員在房屋的廢墟中搜尋，並至少發現一輛被炸毀的汽車。

有三棟民宅被完全摧毁

頓涅茨克位於東部戰事前線，部分地區被俄羅斯軍隊佔領。烏克蘭國家緊急服務局（SES）表示，襲擊現場的搜救工作正在進行，有三棟民宅被完全摧毁。SES表示他們出動了38名救援人員及10台設備參與救援行動，從廢墟中救出了1名男子，還撲滅了一棟大樓的火災。

烏克蘭總統澤連斯基在夜間演講中，向在空襲中失去親人的家庭表示哀悼。澤連斯基表示：「俄羅斯必須了解，這些攻擊都會為這個恐怖主義國家帶來後果。 我們必須確保這一點——用我們的實力、我們自己的國防和政治能力。」

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

烏克蘭首都基輔受到空襲。(路透社) 烏克蘭首都基輔受到空襲。(路透社) 俄羅斯報稱別爾哥羅德受烏克蘭襲擊。(路透社) 俄羅斯報稱別爾哥羅德受烏克蘭襲擊。(路透社) 白宮：俄羅斯用北韓飛彈攻擊烏克蘭。(AP) 柯比指，北韓提供俄羅斯的彈道飛彈和飛彈發射器，被用於攻打烏克蘭。(AP)
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受