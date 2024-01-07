烏克蘭局勢｜烏方：俄羅斯轟炸轄下頓涅茨克地區　釀11人喪生包括5幼童

俄烏戰爭近日有升溫趨勢。據烏克蘭軍事當局稱，當地時間6日烏克蘭頓涅茨克地區遭俄羅斯轟炸，造成11人死亡，其中包括5名兒童。

發現一輛被炸毀的汽車

據《CNN》等外媒報道，頓涅茨克地區軍事管理局負責人菲拉斯金（Vadym Filashkin）在 Telegram 上發文稱俄羅斯以S-300導彈襲擊了烏克蘭頓涅茨克地區，造成11人死亡，當中還包括了5名兒童。

從官方發布的照片​​中可以看到，救援人員在房屋的廢墟中搜尋，並至少發現一輛被炸毀的汽車。