烏克蘭局勢｜烏軍撤出東部重鎮阿夫迪伊夫卡　指揮官：俄軍擁10打1炮火優勢

烏克蘭陸軍總司令17日宣布，烏軍已從頓涅茨克前線的阿夫迪伊夫卡撤離，這是繼基輔在夏季反攻失敗後，俄羅斯在俄烏戰爭中最大的勝利。

稱採取更有優勢的防線

據《路透社》、《法新社》等外媒，烏克蘭新任陸軍總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）17日宣布，烏軍已從東部城鎮阿夫迪伊夫卡（Avdiivka）撤離至更安全的位置。上周（8日）才被指派接任總司令一職的瑟爾斯基表示：「為保護軍人的生命健康以及防止被包圍，我決定將我們的部隊撤出阿夫迪伊夫卡，轉而採取更有優勢的防線進行防禦。」

阿夫迪伊夫卡地區的指揮官塔納夫斯基（Oleksandr Tarnavsky）將軍表示：「在敵軍的10比1炮火優勢之下，持續受轟擊，這是唯一正確的決定」。