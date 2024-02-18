烏克蘭局勢｜烏軍撤出東部重鎮阿夫迪伊夫卡　指揮官：俄軍擁10打1炮火優勢

烏克蘭陸軍總司令17日宣布，烏軍已從頓涅茨克前線的阿夫迪伊夫卡撤離，這是繼基輔在夏季反攻失敗後，俄羅斯在俄烏戰爭中最大的勝利。
稱採取更有優勢的防線
據《路透社》、《法新社》等外媒，烏克蘭新任陸軍總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）17日宣布，烏軍已從東部城鎮阿夫迪伊夫卡（Avdiivka）撤離至更安全的位置。上周（8日）才被指派接任總司令一職的瑟爾斯基表示：「為保護軍人的生命健康以及防止被包圍，我決定將我們的部隊撤出阿夫迪伊夫卡，轉而採取更有優勢的防線進行防禦。」
阿夫迪伊夫卡地區的指揮官塔納夫斯基（Oleksandr Tarnavsky）將軍表示：「在敵軍的10比1炮火優勢之下，持續受轟擊，這是唯一正確的決定」。
面臨彈藥短缺的困境
就在烏軍撤軍之際，基輔當局面臨彈藥短缺的困境。美國眾議院共和黨籍議員在現有資金枯竭的情況下，仍阻撓國會通過600億美元（約4,693億港元）的援烏預算案。
阿夫迪伊夫卡是接近頓涅茨克（Donetsk）的門戶。頓涅茨克大部分地區2014年被親俄民兵佔領，2022年俄羅斯單方面宣布併吞。奪取阿夫迪伊夫卡是俄羅斯完全控制頓巴斯（Donbass）工業地區目標的關鍵，且戰場前線的捷報將有助於普京在3月即將舉行的大選中尋求連任。
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