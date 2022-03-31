烏克蘭局勢｜白宮情報：普京被幕僚誤導　不知經濟受損俄軍表現差

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事踏入第36日，外界普遍認為俄軍的進度停滯不前。美國有傳媒引述白宮與歐盟官員表示，俄羅斯總統普京受到克里姆林宮顧問誤導，並不了解俄軍與烏克蘭戰鬥的實際情況，以及西方國家制裁措施對俄羅斯經濟構成的打擊。白宮指，普京由於察覺到自己受到軍方誤導，導致與將領之間關係緊張。

《路透社》(Reuters)報道，一名不透露姓名的美國官員引述一份解密文件指出，俄羅斯總統普京可能受到幕僚誤導，犯下了戰略錯誤。報告顯示，普京也不知道被徵召的俄兵被派往前線並且戰死；俄羅斯國防部宣稱至今有1,351名俄軍戰死，北約23日估計的俄軍死亡人數則是介於7,000到15,000人之間。報道又引述歐盟一名不願透露姓名的高級外交官，認同有關情報準確，但未來發展情況難以預料。

白宮指，普京由於察覺到自己受到軍方誤導，導致與將領之間關係緊張。(資料圖片)

白宮：普京幕僚不敢告知真相

白宮發言人貝丁菲爾德(Kate Bedingfield)向記者指出，據情報顯示，普京由於察覺到自己受到軍方誤導，導致他與將領之間關係緊張；他同時受到顧問誤導，不清楚俄軍在烏克蘭戰事的表現差劣，俄羅斯經濟則因受到西方制裁而備受壓力。她指，普京的幕僚不敢告知真相，所以情勢愈來愈明朗，普京發動的戰爭就是一場戰略錯誤，讓俄羅斯長期下來更加虛弱，並在國際舞台上愈來愈孤立。

被問到是否是由拜登總統授意解密這份文件，藉此公開羞辱普京，並可能影響烏克蘭與俄羅斯正在進行的談判，貝丁菲爾德不予評論。