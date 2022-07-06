烏克蘭局勢｜紹伊古：在烏軍事行動將持續　頓涅茨克州長促35萬居民撤離(有片)

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事持續。在俄羅斯總統普京宣佈成功奪取烏克蘭東部盧甘斯克州(Luhansk)後，俄軍加緊攻擊鄰近的頓涅茨克州(Donetsk)。頓涅茨克州州長Pavlo Kyrylenko要求仍在當地的35萬居民撤離，以挽救生命，以及令烏克蘭部隊更好防禦俄軍攻勢。

俄羅斯國防部長紹伊古(Sergei Shoigu)強調，在烏克蘭的特別軍事行動將會持續，直至完成所有任務為止，他說，目前首要任務是確保俄軍同平民的生命及健康。親俄的頓涅茨克共和國領導人普希林指，頓涅茨克及盧甘斯克武裝人員，完成在盧甘斯克的戰鬥任務後，正向頓涅茨克方向轉移。

Pavlo Kyrylenko在頓涅茨克州的行政中心，兼地區軍方總部在所的克拉馬托爾斯克巿見記者，指頓涅茨克地區將決定整個國家的命運，如果居民減少，守軍就能更專注對付敵人，完成主要任務。他又說，由於設有主要基礎設施，例如濾水廠，俄軍將會集中攻擊克拉馬托爾斯克巿(Kramatorsk)，克拉馬托爾斯克巿即是之前遭俄軍導彈轟炸造成至少50人死亡的火車站所在地，以及16公里外的斯拉夫揚斯克巿(Sloviansk)。他形容俄軍的炮擊非常混亂，沒有特定目標，包括摧毀住宅區及民用設施。