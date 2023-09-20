烏克蘭局勢｜美媒稱烏國特工或涉蘇丹衝突　發布無人機襲受華格納支援武裝份子（有片）

美國有線新聞網絡（CNN）報道，表示獲得訊息指，烏克蘭的特工或者已經涉及了蘇丹的衝突。報道表示，雖然未有明確的證據，但是卻獲得一些無人機襲擊蘇丹半武裝組織快速支援部隊（RSF）的影片，指這種襲擊方式與烏軍在烏克蘭戰場上戰術相似。報道又指RSF獲得了華格納集團的支持，甚至為該支半軍事組織提供地對空武器，以應對蘇丹軍方的空襲。

美國傳媒報道，烏克蘭的特種部隊可能涉及在非洲的蘇丹，針對俄羅斯傭兵組織，華格納集團所支援的當地武裝組織進行襲擊。這可能令俄烏的戰事蔓延至非洲。

報道指，兩款在烏克蘭被廣泛應用的商用無人機，涉及至少8宗的襲擊，當中在無人機的控制界面出現烏克蘭的文字。而專家指有關無人機直接俯衝向目標的攻擊，並非蘇丹或非洲常見的戰術。報道指，這可能是烏克蘭與俄羅斯之間的衝突已不再限於烏克蘭以至俄羅斯的領土。

美國及蘇丹官方人士稱不知情

雖然烏克蘭沒有承認有關的襲擊，不過CNN就訪問來烏克蘭軍方的消息，指有關襲擊非蘇丹軍方的行動，又指烏克蘭的特工可能會承擔責任。不過CNN訪問的蘇丹軍方高層，就表示不知道烏克蘭的有關行動，表示不相信有這種事情的發生。而美國的官員似乎也不知道事件，也對有關的襲擊表示震驚。

CNN指，有關的片後是來自駕駛者的視角，並顯示在蘇丹首都喀土穆對岸城市恩圖曼所發動的一系列襲擊。蘇丹軍方與快速支援部隊正在當地激烈衝突。