烏克蘭局勢｜英擬貧鈾彈供烏 俄斥「核衝突」再近一步 普京警告︰俄將有回應(有片)

各界期望中俄領袖會晤有助化解俄烏戰事之際，西方多國正持續加強軍援烏克蘭，其中英國國防部日前表示，將向烏克蘭提供的「挑戰者2型主戰坦克」(Challenger 2 battle tank)，部分彈​​藥包括含有貧鈾(depleted uranium)的穿甲彈，以有效打擊敵方坦克及裝甲車。俄方直指有關決定令爆發「核衝突」的機會增加。

貧鈾彈｜普京︰西方集體開始使用有核成分武器

普京與國家主席習近平在會面後的聯合記者會上，批評英國的決定，「若這事發生，俄羅斯將會作相應回應，因為西方已經集體開始使用帶有核成分的武器」。俄國防部長紹伊古(Sergei Shoigu)亦在另一個場合表示，英方令俄羅斯與西方爆發「核衝突」的距離愈來愈近，指英方「又再(向核衝突)邁前一步，剩下的步數愈來愈少」。