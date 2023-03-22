烏克蘭局勢｜英擬貧鈾彈供烏 俄斥「核衝突」再近一步 普京警告︰俄將有回應(有片)

各界期望中俄領袖會晤有助化解俄烏戰事之際，西方多國正持續加強軍援烏克蘭，其中英國國防部日前表示，將向烏克蘭提供的「挑戰者2型主戰坦克」(Challenger 2 battle tank)，部分彈藥包括含有貧鈾(depleted uranium)的穿甲彈，以有效打擊敵方坦克及裝甲車。俄方直指有關決定令爆發「核衝突」的機會增加。
貧鈾彈｜普京︰西方集體開始使用有核成分武器
普京與國家主席習近平在會面後的聯合記者會上，批評英國的決定，「若這事發生，俄羅斯將會作相應回應，因為西方已經集體開始使用帶有核成分的武器」。俄國防部長紹伊古(Sergei Shoigu)亦在另一個場合表示，英方令俄羅斯與西方爆發「核衝突」的距離愈來愈近，指英方「又再(向核衝突)邁前一步，剩下的步數愈來愈少」。
英國防部反駁貧鈾彈屬「標準配備」斥俄散播謠言
英國國防部其後反駁稱，「英軍在穿甲炮彈中使用貧鈾已持續了幾十年」，強調屬「標準配備」(standard component)而非「核武」，「俄羅斯心知肚明，但故意散播謠言」。英方並聲稱有獨立研究指，貧鈾彈對人類健康和環境影響應該不高。英國外相祈維利(James Cleverly)周三強調並無核戰機會升級一說，指「全世界談論核戰的國家只有俄羅斯。(貧軸彈供烏)對俄羅斯無威脅，純粹是協助烏克蘭防衛」。
貧鈾彈｜甚麼是貧鈾？貧鈾用途？貧鈾彈有何危害？
貧鈾是核燃料製程中的副產物、一種核廢料。貧鈾在軍事上常用作貧化鈾彈或裝甲，原因是其密度高，能大幅提升裝甲穿透力或裝甲強度，而且貧鈾彈在命中後，具有攝氏3,000度的灼燒效果。貧鈾能吸收伽馬射線和X光，亦會被用作製造放射性治療和工業用放射造影器材的屏蔽物，以及製造放置放射性物質的貨箱。近年有研究指，貧鈾亦有可能成為一種化學催化劑，用於化學工業。貧鈾屬放射性重金屬，有微弱放射性，故貧鈾彈有可能導致長期健康問題，影響肝、腎、心臟及腦部等多個器官，可能會造成由核輻射引起的疾病。