烏克蘭局勢｜雀巢疑不堪輿論壓力　在俄停售KitKat咖啡等產品

自俄羅斯入侵烏克蘭，多間國際企業紛紛抵制俄羅斯，瑞士食品大廠雀巢集團(Nestle)未有加入行動，引發網民杯葛行動、烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelensky)點名批評，就連國際黑客組織「匿名者」(Anonymous)亦聲稱入侵該公司資料庫以示抗議。受到多方壓力的雀巢集團今天宣布，將進一步縮減在俄國銷售的產品，只保留嬰兒產品和醫療食品等。

雀巢集團周三(23日)宣布，在俄烏戰爭持續期間，雀巢將專注於提供必需類食品。在俄羅斯銷售的Kitkat朱古力及Nesquik朱古力粉等品牌將會下架，在俄國暫停銷售的商品將包括寵物產品和咖啡。集團指，即使預料不會於俄業務中獲利，也不會在俄羅斯繳納任何稅款，但在俄羅斯若產生利潤，將捐贈給人道主義救援組織。雀巢表示，繼續在俄羅斯銷售的產品是嬰兒食品和嬰兒營養產品、獸醫用專門食品和醫療保健產品。

在俄羅斯銷售的Kitkat朱古力及Nesquik朱古力粉等品牌將會下架。(資料圖片)

匿名者稱入侵雀巢資料庫 雀巢指沒有根據

澤連斯基早前對瑞士民眾發表演說時點名批評雀巢等企業「在我們的小孩不斷喪命時」，仍照常與俄羅斯做生意，指該公司的行為與其口號「優質食品、美好生活」不符。

國際黑客組織「匿名者」昨日聲稱已入侵雀巢資料庫洩漏10gb資料，包括電子郵件、密碼及客戶等數據，並譴責該公司未完全撤出俄國市場。對此，雀巢表示，「匿名者」的聲明「沒有根據」。