烏克蘭局勢｜12歲女畫反戰畫被送兒童院　單親父被判監後失蹤

俄羅斯一名男子因為12歲的女兒畫了一幅反戰畫被當局調查，其後被控在社交網站發表支持烏克蘭及辱罵俄軍言論，被法院分別判處罰款460美元，以及入獄2年。不過法院其後指，該名男子一夜間下落不明。
綜合報道，53歲的男子Alexei Moskalyov是一名單親父親，他12歲的女兒Masha於去年4月在學校美術課畫了一幅有關俄烏戰爭的反戰畫，畫中俄羅斯飛彈如雨點般落在烏克蘭母親和孩子身上，畫上還有一面烏克蘭國旗，上面寫著「榮耀歸烏克蘭」，還有一面俄羅斯三色旗，上面寫著「不要戰爭」，結果遭校方舉報。
法院社交平台稱Moskalyov逃走下落不明
當局其後扣留Moskalyov調查，發現他曾在社交網站發表支持烏克蘭及辱罵俄軍言論，判罰款460美元。局方去年12月再就他抹黑俄軍展開刑事調查，月初將他軟禁在家，Masha則被送到兒童院，Moskalyov的律師較早前表示，如果找不到願意照顧Masha的親屬，她將被轉移到孤兒院。圖拉地區法院周二(28日)判處Moskalyov 2年監禁，不過法院其後在社交平台VKontakte發文指，被定罪的Moskalyov已經逃離軟禁，下落不明。
俄羅斯自去年2月入侵烏克蘭，強壓打壓國內反戰聲音。過去曾有示威者、電視台編輯、夫婦、甚至小學生等，因為表達反戰而被捕。