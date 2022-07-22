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國際
2022-07-22 13:37:00

烏克蘭局勢｜13歲仔等巴士遭炸死　父親跪街握兒手哀悼2小時(有片)

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俄羅斯入侵烏克蘭的戰事持續近5個月，俄軍近日加強對烏克蘭各地的襲擊，未有停戰跡象。俄軍於周三(20)對烏克蘭第二大城市哈爾科夫(Kharkiv)的一輪猛烈轟炸造成至少3人死亡，當地一名父親跪在街上，手握遭炸死兒子的手落淚，禱告哀悼近2小時直至兒子遺體被移走，畫面令人心碎，亦讓世人得知戰爭的可怕和殘酷。

烏克蘭13歲仔等巴士遭炸死，父親跪街握兒手哀悼2小時。(Twitter)

烏克蘭13歲仔等巴士遭炸死，父親跪街握兒手哀悼2小時。(Twitter)

事發於周三，哈爾科夫13歲少年Dmytro Kubata15歲姊姊在住宅區內一個巴士站等車時，遇上俄軍一輪導彈猛烈轟炸，Dmytro Kubata被當場炸死，事件中另有至少2人死亡，19人受傷，當中4人傷勢嚴重，包括Dmytro Kubata的姊姊。

Dmytro Kubata的父親跪坐在旁邊，將兒子的手放在自己的膝頭上握著禱告哀悼。(Twitter) Dmytro Kubata的父親跪坐在旁邊，將兒子的手放在自己的膝頭上握著禱告哀悼。(Twitter) Dmytro Kubata的父親跪坐在旁邊，將兒子的手放在自己的膝頭上握著禱告哀悼。(Twitter)

少年就讀學校於國際兒童節當日被炸

網上影片顯示，Dmytro Kubata蒼白的遺體躺在佈滿碎片的地上，他的父親神情哀傷跪坐在旁邊，將兒子的手放在自己的膝頭上握著，並拿出禱文為兒子禱告哀悼，期間人員到來為其兒子遺體蓋布，亦有人員上前慰問及與他一同禱告，過程近2小時，直至Dmytro Kubata的遺體被移送離開。

當地報道指，Dmytro Kubata所就讀的學校於61日國際兒童節當日遭俄軍炸毀，是當地被破壞的第17間學校。

警告，影片內容可能會令人情緒不安

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