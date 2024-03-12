煮飯增致癌風險 美國研究︰下廚等於吸汽車廢氣20分鐘

美國國家科學院最新研究發現，用氣體燃料爐即液化石油氣或天然氣煮一餐飯，相當於吸收了汽車排出的廢氣20分鐘，有機會導致呼吸道疾病風險增加。

加州史丹佛大學研究團隊指出，除了工業廢氣外，家用廢氣也不容小覷，研究人員把目標放在煮食爐，調查在使用時的苯排放量以及對人體健康的影響，從87處家居監測其廚房和睡房內的苯濃度長達8小時。