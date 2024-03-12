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國際
2024-03-12 16:08:00

煮飯增致癌風險 美國研究︰下廚等於吸汽車廢氣20分鐘

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煮飯增致癌風險 美國研究︰下廚等於吸汽車廢氣20分鐘

煮飯增致癌風險 美國研究︰下廚等於吸汽車廢氣20分鐘

美國國家科學院最新研究發現，用氣體燃料爐即液化石油氣或天然氣煮一餐飯，相當於吸收了汽車排出的廢氣20分鐘，有機會導致呼吸道疾病風險增加。

加州史丹佛大學研究團隊指出，除了工業廢氣外，家用廢氣也不容小覷，研究人員把目標放在煮食爐，調查在使用時的苯排放量以及對人體健康的影響，從87處家居監測其廚房和睡房內的苯濃度長達8小時。

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長期接觸苯或致白血病

結果顯示，住戶若是使用以丙烷（C3H8）及丁烷（C4H10）為主要成份的液化石油氣（英文：Liquefied Petroleum Gas；LPG），平均每分鐘排放出5.5到6.5微克的苯，比二手菸煙霧中的苯濃度還高，而使用主成份為甲烷（CH4）的天然氣（英文︰：natural gas），平均苯排放率為每分鐘2.8到5.8微克。

苯是一種被廣泛使用的化學物質，它可自然生成或由人工製造出來，吸入苯會造成困倦、暈眩，甚至失去意識，目前苯已經被國際癌症研究機構定義為已知致癌物，長期接觸會增加罹患白血病和淋巴瘤的風險。

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廚房煮飯相當於站在繁忙時間吸廢氣

美國國家科學院在最新一期的期刊中提到，在採用液化石油氣煮飯過程中，會排放出大量的大氣奈米氣膠（NCA）。在廚房煮飯20分鐘，相當於站在繁忙時間的馬路旁，吸了20分鐘的汽車廢氣。而幼童吸收的劑量又遠高於成年人，可能會增加呼吸道疾病風險。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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