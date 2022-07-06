營養補充品｜男子每天食20種營養補充品引患癌恐慌 吸取維他命D為所需83倍

營養補充品不宜食得過多或亂食，否則像英國一名男子因吸取過多維他命D病倒，還以為患癌症。 報道指，那名中年男病人每天進食20種無處方的營養補充品，食了一個月後，開始出現持續嘔吐、腹瀉和胃痛等徵狀，3個月後體重驟降12公斤，擔心患癌做了連串身體檢查排除有腫瘤。報告指他食營養補充品所攝取的維他命D是所需83倍！驗血發現他血液裡的維他命D水平多正常7倍，他得了急性腎功能受損，住院超過一星期接受藥物和靜脈注射，將體內過多「營養」排出體外。

體內過多鈣質損腎 這個罕見病例刊登在醫學個案期刊BMJ Case Reports，事主每日吸取5萬毫克維他命D，是建議量的83倍。他3個月內不斷嘔吐、噁心、胃痛和腳抽筋，還有耳鳴、口乾和口渴不止，體重又驟降，家庭醫生遂轉介他到醫院。醫生指，是營養師建議他開始一個「強化維他命」攝取計劃，當他感到不適時已停止服食「維他命雞尾酒」，當中包括omega-3、維他命B2、B9、C、K2及數種礦物和益生素補充品，但事主的徵狀未有消退。他入院接受磁力共振等檢查，以排除患上癌症和細菌感染，之後再做其他測試，發現他體內有過多鈣質，並損害腎功能。除了靜脈注射「排毒」，醫生還開了骨質疏鬆症藥物「雙膦酸鹽」給他，以進一步降低他體內過多的鈣質。他出院兩個月後，體內鈣水平回復正常，惟維他命D水平仍處不正常高位。