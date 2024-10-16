父女闖馬爾尼村遭棕熊折磨分食　母接電話「聽女兒哀號至死」

俄羅斯地大物博，廣袤森林裡的野生動物不容輕視，先前有位19歲少女與繼父在野地河邊遭遇1群棕熊，父女倆沒能逃過襲擊，少女無助地打給母親，但遠在他處的母親只能聽著女兒痛苦慘死。

歐嘉目擊全部過程，嚇得邊跑邊打給媽媽塔蒂亞娜（Tatiana），可是棕熊還是抓到歐嘉，塔蒂亞娜隔著話筒聽到女兒歐嘉哭喊，「媽媽，熊來了！還帶了3隻小熊，牠們正在吃我」！當時塔蒂亞娜以為是女兒開玩笑，但隨著歐嘉的情況越來越險峻，這才發現女兒遇襲，塔蒂亞娜急忙求助外界，但仍沒能挽回愛女性命。

綜合外媒報導，2011年發生的棕熊襲擊命案再度受到討論，據報，19歲少女歐嘉（Olga Moskalyova）和繼父伊戈爾（Igor Tsyganenkov）到俄羅斯馬爾尼村（Termalniy），不幸在河邊遇到棕熊出沒，伊戈爾當場被棕熊折斷頸部，頭骨碎裂身亡。

前去救援的6名獵人趕到後只看到棕熊分食父女身體

母女陸續通話將近1小時後，歐嘉在最後1通電話裡，虛弱的向塔蒂亞娜道別，「媽媽，我感覺不到痛了，原諒我所做的一切，我非常愛妳」。歐嘉說完，電話就掛斷了。據報，前去救援的6名獵人約莫半小時後趕到，但只看到1群棕熊分食父女倆身體的畫面。

事後塔蒂亞娜向媒體細數愛女歐嘉的生活回憶，她形容歐嘉活潑又善良，是個可愛的「開心果」，那年才剛從音樂學校畢業，事發前幾天才剛拿到駕照，怎料和繼父出門一趟，竟成了天人永隔。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章