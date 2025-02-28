特朗普內閣會議力撐馬斯克　明言誰不滿意就「趕出去」

美國總統特朗普26日召開第二任期的 首次內閣會議。主掌「政府效率部」（DOGE）的億萬富豪馬斯克雖不是內閣成員，卻成為會議焦點。特朗普在會上力挺馬斯克改革，並稱若有內閣成員對其不滿，將會被「趕出去」。

根據《紐約時報》等美媒，特朗普在會議上稱讚馬斯克「是一位非常成功的人」，並邀請他在會議上進行發言。

提交過去一周工作成果

特朗普在介紹馬斯克時說：「我告訴你，他（馬斯克）做出了很大的犧牲，獲得了很多讚揚，但也受到了打擊，這是我們意料之中的事，事情就是這樣」。馬斯克闡述了他的DOGE優先事項，並指出「我們會犯錯」，「我們不會完美」，「但當我們犯錯時，我們很快就會糾正」。