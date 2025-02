特朗普內閣會議力撐馬斯克　明言誰不滿意就「趕出去」

特朗普接着問在場的官員:「有沒有人不滿伊隆(馬斯克)?如果有的話,我會把他們趕出去(throw them out of here)。」現場爆出笑聲,商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)率先鼓起了掌,其他人也跟着報以不同程度的掌聲。

特朗普又說:「他們(內閣成員)非常尊重伊隆,也尊重他這樣做。有些人有點不同意。但在大多數情況下,我認為每個人不僅滿意,而且很高興。」

文章授權轉載自《中天新聞網》,按此查看原始文章