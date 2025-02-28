特朗普內閣會議力撐馬斯克　明言誰不滿意就「趕出去」

美國總統特朗普26日召開第二任期的首次內閣會議。主掌「政府效率部」（DOGE）的億萬富豪馬斯克雖不是內閣成員，卻成為會議焦點。特朗普在會上力挺馬斯克改革，並稱若有內閣成員對其不滿，將會被「趕出去」。
根據《紐約時報》等美媒，特朗普在會議上稱讚馬斯克「是一位非常成功的人」，並邀請他在會議上進行發言。
提交過去一周工作成果
特朗普在介紹馬斯克時說：「我告訴你，他（馬斯克）做出了很大的犧牲，獲得了很多讚揚，但也受到了打擊，這是我們意料之中的事，事情就是這樣」。馬斯克闡述了他的DOGE優先事項，並指出「我們會犯錯」，「我們不會完美」，「但當我們犯錯時，我們很快就會糾正」。
馬斯克上周末宣布，對所有聯邦僱員發出電子郵件，要求必須在24日午夜前回覆電郵，提交過去一周的工作成果，否則就會遭到開除，這項舉措引發了多家聯邦機構反彈。
「讓內閣成員自己來說」
特朗普在內閣會議前發文稱：「所有內閣成員都對伊隆（馬斯克）非常滿意。媒體將會在今天上午的內閣會議上看到這一點！」當現場記者提問馬斯克，是否知道有任何內閣成員對他近日的改革計劃不滿？當馬斯克準備回答時，特朗普要求「讓內閣成員自己來說」。
特朗普接着問在場的官員：「有沒有人不滿伊隆（馬斯克）？如果有的話，我會把他們趕出去（throw them out of here）。」現場爆出笑聲，商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）率先鼓起了掌，其他人也跟着報以不同程度的掌聲。
特朗普又說：「他們（內閣成員）非常尊重伊隆，也尊重他這樣做。有些人有點不同意。但在大多數情況下，我認為每個人不僅滿意，而且很高興。」
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章