特朗普及家族涉商業欺詐　紐約法院裁定罪名成立

美國前總統特朗普及家族公司特朗普集團(Trump Organization)，在紐約州被起訴涉及商業欺詐的案件，法官裁定案中罪名成立，同時下令取消特朗普集團及其他被告企業的商業牌照，以及向特朗普的代表律師每人開出7,500美元罰單。

紐約州檢察總長Letitia James去年9月入稟控告特朗普、特朗普集團及其他答辯人，指他們過去十多年來一直向保險公司及銀行誇大旗下物業價值以獲得更優厚的銀行貸款和保險，涉及金額高達22億美元，干犯商業欺詐罪名。Letitia James又指，特朗普向銀行及保險公司提供的財務文件中，為包括位於佛羅里達州的海湖莊園（Mar-a-Lago）、特朗普大樓的住宅等多個物業資產作出虛假及誤導估價，令其身家抬高22.3億至36億美元左右。