特朗普國會讀澤連斯基「屈服的信」隨時可簽礦產協議

美國總統特朗普日前跟烏克蘭總統澤連斯基吵架後，連日迫對方屈服，周一更下令煞停對烏軍援。特朗普周二在國會參眾兩院聯席會議發表首份施政演說時表示，已收到澤連斯基(圖)來信，表達烏克蘭準備好盡快重返談判桌，朝向永久和平前進，也準備好與美國簽署礦產協議。
特朗普在國會演說表示，周二較早時收到澤連斯基「重要信件」，「信中表示，烏克蘭準備好盡快回到談判桌」，並指澤連斯基在信中稱，「我的團隊已準備在特朗普的強勢領導下，達致永久和平……我們非常珍惜美國在維持烏克蘭主權及獨立方面的協助亅。特朗普並說，基輔政府已準備好跟俄羅斯談判，並在「方便你的任何時間」(at any time that is convenient for you)，跟美方協定礦產協議。特朗普又指，美方同時與俄羅斯進行了「嚴肅討論」，並從俄方「獲得準備好實現和平的強烈訊號」。
特朗普表示，「這不是很美好嗎？現在是時候結束這瘋狂的事、是時候停止殺戳、是時候結束這場無意義的戰爭了，若你想結束戰爭，就要跟雙方談判」。克里姆林宮發言人回應澤連斯基的信，指方向「正面」，但指至今烏克蘭仍未有參與談判。
吵架「令人遺憾」提首階段停戰建議
澤連斯基周二較早時在社交網發表聲明，內容跟特朗普在國會朗讀的大致相同。除此之外，澤連斯基提到上周五跟特朗普在白宮的會談不歡而散「令人遺憾」(regrettable)，指沒有向應該的方向進行，但「現在是時候返回正軌」，「我們希望未來會有具建設性的合作及溝通」。澤連斯基重申願意跟美方簽署礦產協議。他又提出首階段停戰可包括釋放戰俘及海空停火，條件是俄方亦須這樣做。
較早前白宮官員向多間外媒證實，特朗普向國防部長海格塞斯下令暫停對烏所有軍援，直至認為澤連斯基展示出追求和平的誠意。據報尚未運抵烏克蘭的軍備，包括在空運途中以及在波蘭等待運送的均停運。