特朗普國會讀澤連斯基「屈服的信」隨時可簽礦產協議

美國總統特朗普日前跟烏克蘭總統澤連斯基吵架後,連日迫對方屈服,周一更下令煞停對烏軍援。特朗普周二在國會參眾兩院聯席會議發表首份施政演說時表示,已收到澤連斯基(圖)來信,表達烏克蘭準備好盡快重返談判桌,朝向永久和平前進,也準備好與美國簽署礦產協議。

特朗普在國會演說表示,周二較早時收到澤連斯基「重要信件」,「信中表示,烏克蘭準備好盡快回到談判桌」,並指澤連斯基在信中稱,「我的團隊已準備在特朗普的強勢領導下,達致永久和平……我們非常珍惜美國在維持烏克蘭主權及獨立方面的協助亅。特朗普並說,基輔政府已準備好跟俄羅斯談判,並在「方便你的任何時間」(at any time that is convenient for you),跟美方協定礦產協議。特朗普又指,美方同時與俄羅斯進行了「嚴肅討論」,並從俄方「獲得準備好實現和平的強烈訊號」。