特朗普就職｜從親筆信、搬家到白宮國旗 美國總統交接獨有傳統知多啲

列根幽默

當年列根選用一張印有俗諺「別讓火雞打垮你」(Don't let the turkeys get you down,意指別讓自大的蠢材害你敗事)的信紙,信紙上還有一幅火雞坐在象徵共和黨的大象上的卡通圖案。信中寫道:「你會有想要使用這種特別信紙的時候,放手去用吧。」

奧巴馬說教

奧巴馬2016年在留給特朗普的信裡說教,談到身為總統有責任維護民主,寫道「我們只是暫居這個職位,這讓我們成為民主機制與法治、權力分立、捍衛平等和公民自由等傳統的守護者,我們的前輩為此而奮鬥,並流血犧牲」,「無論平時在政壇中如何拉扯,我們的責任是讓民主所繫的制度,至少要和我們接手時同樣堅韌」。