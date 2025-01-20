特朗普就職｜從親筆信、搬家到白宮國旗 美國總統交接獨有傳統知多啲

美國總統交接有不少獨有的傳統儀式，例如卸任者會留親筆信給繼任者、就職前共進午餐，以及卸任者會拿到就職和卸任當天在白宮升起的國旗等。 CNN等媒體報道，當代美國總統在就職日當天最具代表性的一項傳統，就是即將卸任者會在橢圓形辦公室的「堅毅書桌」(Resolute desk)留下親筆信，向繼任者傳達祝賀與建言。 卸任總統留親筆信傳統始於何時？ 這項傳統始於已故的共和黨總統列根，他當時在辦公室留下一張親筆字條給接任的老布殊(George H.W. Bush)。此後，這些信件的內容大多圍繞在兩位總統間的感謝與期待日後交流，時而帶有幽默色彩。

列根幽默 當年列根選用一張印有俗諺「別讓火雞打垮你」(Don't let the turkeys get you down，意指別讓自大的蠢材害你敗事)的信紙，信紙上還有一幅火雞坐在象徵共和黨的大象上的卡通圖案。信中寫道：「你會有想要使用這種特別信紙的時候，放手去用吧。」 奧巴馬說教 奧巴馬2016年在留給特朗普的信裡說教，談到身為總統有責任維護民主，寫道「我們只是暫居這個職位，這讓我們成為民主機制與法治、權力分立、捍衛平等和公民自由等傳統的守護者，我們的前輩為此而奮鬥，並流血犧牲」，「無論平時在政壇中如何拉扯，我們的責任是讓民主所繫的制度，至少要和我們接手時同樣堅韌」。

拜登保守秘密 拜登2021年就任時也收到特朗普的親筆信。當時他對記者說，「特朗普總統寫了一封寬仁的信。但因是私人信函，直到與他對話前，我都不會公開談論，但內容非常寬厚」。一名特朗普高級助理透露，信中祈願美國國運昌隆，同時希望新政府能妥善治理國家。如今特朗普與拜登再次「主客易位」，拜登這封信的內容，將是傳媒關注點之一。

卸任與繼任總統共進午餐 另外，《財經內幕》(Business Insider)指出，卸任者除會提供每日國情簡報及國家安全情報給繼任者外，通常也會在就職日上午邀請繼任者到白宮會面。卸任者也會透過出席就職典禮，對新任總統表達支持，並在前往國會大樓參與典禮前，與新任總統共進午餐。

白宮幕後90人團隊忙於搬家 總統就職日，白宮內會發生甚麼事？大量工作人員在白宮內忙於協助卸任第一家庭搬離，並為新的第一家庭做好準備。根據美國國務院管理的網站「Share America」報道，白宮前後會各有一輛搬家貨車，白宮總管指揮的90人團隊會先將卸任總統一家的物品搬出，並搬入新任總統一家的物品。上周六(18日)，工作人員已開始搬出拜登家庭的物品。 5小時完成搬家 《官邸：進入白宮私人世界》(The Residence: Inside the Private World of the White House)一書的作者布勞爾(Kate Andersen Brower)指出，這90人團隊包括管家到工程師等專業，「所有人當天都是搬運工」。她說，白宮交接的準備工作早從黨內初選結束後就會啟動，白宮總管會著手研究可能勝選候選人的個人喜好，從主要候選人家庭的早餐習慣，到他們偏好的日用品品牌等。

就職當天，在卸任與新任總統離開白宮參加就職典禮，到新任總統一家回到白宮準備參加晚上就職舞會之前，白宮團隊只有4至5小時完成搬家行動。 送白宮國旗留念 總統官邸的工作人員都要秉持無黨派。曾任前第一夫人勞拉‧布殊(Laura Bush)幕僚長的麥布萊德(Anita McBride)表示，他們不會透露自己在各項選舉中投票給誰。而官邸的工作人員也有自己的傳統，例如在白宮東廳的告別會上，工作人員會將進入當天及離開當天上午在白宮升起的國旗，贈送給卸任的第一家庭。