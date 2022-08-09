特朗普抄家｜支持者湧往聲援：我相信他 被指撕毀文件沖落廁所

美國前總統特朗普捲入國會山莊騷亂等調查，執法部門行動戲劇性升級，聯邦調查局(FBI)周一突擊搜查他位於佛羅里達州的海湖莊園寓所。司法部未有回應事件，但有指涉及特朗普2021年1月卸任時從白宮帶走機密文件。數十名支持者獲悉事件後駕車湧到海湖莊園，響咹和大聲播放音樂聲援特朗普，以及舉著「我相信特朗普」、「拜登是獨裁者」和「CNN假新聞」等示威標語。舉著「CNN假新聞」標語的Jim Whelan稱，「這是另一不公平事件，就像那捏造出來的彈劾騙局。」另有人質問，為何不起訴總統拜登兒子亨特或眾議院議長佩洛西的丈夫。支持者似乎想等待特朗普回家，但現場警員開咪稱特朗普改了行程不會回海湖莊園。

特朗普FBI｜有撕紙癮 遭笑稱是另類歸檔法

據悉，特朗普有「撕紙癮」，看完的紙上內容後會撕碎它們，部分助手笑稱這是他的另類歸檔法。 報道又指，白宮有一組人專責將那些撕掉的紙章用膠紙「重組」並送交國家檔案局歸檔。《紐約時報》駐白宮記者Maggie Haberman在即將推出的新書中聲稱，特朗普也喜歡將資料沖落廁所，並表示從白宮前官員取得來自總統官邸的照片，顯示總統筆記被撕碎沖落廁所。新聞網站Axios周一則刊登了兩相照片，據悉一張來自白宮的廁所，另一張來自總統外訪所乘的專機。照片顯示紙張被撕毀沖落廁所，那看來只是手寫筆記，並非官方文件；可看見兩個英文名，分別是Rogers和Stefanik ，似乎是指共和黨眾議員Mike Rogers和共和黨大會主席、特朗普支持者Elise Stefanik。特朗普發言人向Axios稱，這只是新書的宣傳技倆。