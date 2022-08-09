特朗普抄家｜支持者湧往聲援：我相信他 被指撕毀文件沖落廁所

美國前總統特朗普捲入國會山莊騷亂等調查，執法部門行動戲劇性升級，聯邦調查局(FBI)周一突擊搜查他位於佛羅里達州的海湖莊園寓所。司法部未有回應事件，但有指涉及特朗普2021年1月卸任時從白宮帶走機密文件。數十名支持者獲悉事件後駕車湧到海湖莊園，響咹和大聲播放音樂聲援特朗普，以及舉著「我相信特朗普」、「拜登是獨裁者」和「CNN假新聞」等示威標語。舉著「CNN假新聞」標語的Jim Whelan稱，「這是另一不公平事件，就像那捏造出來的彈劾騙局。」另有人質問，為何不起訴總統拜登兒子亨特或眾議院議長佩洛西的丈夫。支持者似乎想等待特朗普回家，但現場警員開咪稱特朗普改了行程不會回海湖莊園。
特朗普FBI｜有撕紙癮 遭笑稱是另類歸檔法
據悉，特朗普有「撕紙癮」，看完的紙上內容後會撕碎它們，部分助手笑稱這是他的另類歸檔法。 報道又指，白宮有一組人專責將那些撕掉的紙章用膠紙「重組」並送交國家檔案局歸檔。《紐約時報》駐白宮記者Maggie Haberman在即將推出的新書中聲稱，特朗普也喜歡將資料沖落廁所，並表示從白宮前官員取得來自總統官邸的照片，顯示總統筆記被撕碎沖落廁所。新聞網站Axios周一則刊登了兩相照片，據悉一張來自白宮的廁所，另一張來自總統外訪所乘的專機。照片顯示紙張被撕毀沖落廁所，那看來只是手寫筆記，並非官方文件；可看見兩個英文名，分別是Rogers和Stefanik ，似乎是指共和黨眾議員Mike Rogers和共和黨大會主席、特朗普支持者Elise Stefanik。特朗普發言人向Axios稱，這只是新書的宣傳技倆。
特朗普FBI｜涉違《總統檔案法》
特朗普被搜屋時身處紐約，其二兒子埃里克向霍士新聞稱，有關搜查是關於父親從白宮帶回家的幾箱文件，而他父親數月前已開始配合國家檔案局交還。根據美國《總統檔案法》(Presidential Records Act)，須保存與總統職務有關的備忘錄、信件、筆記、電郵、傳真文件和其他溝通往來的書寫文本。任何私人住宅搜查均須事先獲法官批准，今次特朗普寓所遭搜查，肯定獲特朗普任總統時委任的FBI局長克里斯托弗·雷和總統拜登委任的司法部長加蘭批准。一名白宮官員稱，拜登事前並不知情。
特朗普FBI｜交還文件箱發現國家安全機密資料
在今年2月，國家檔案局檔案保管員David Ferriero向眾議院議員稱，國家檔案局在2021年一直與特朗普商談，要求他交回15箱檔案，他最後於今年1月交還。那時檔案局仍在點算中，但發現部分箱裡有「標記為國家安全機密資料」的物件。特朗普早前承認，他同意歸還部分檔案給國家檔案局，並指這是正常和慣有程序，又聲稱國家檔案局「無任何『發現』」。有消息人士於4月時透露，司法部對特朗普搬走檔案到其佛州寓所展開初步調查。
特朗普FBI｜媳婦：我老爺喜歡儲物件
特朗普媳婦、埃里克妻子拉拉稱，特朗普只合法取走一些紀念物件，「周圍的人士都知我老爺喜歡儲物件，如剪報、雜誌文章、照片和文件，那些都是他獲批准帶離白宮的」。有報道指，特朗普取走的文件包括北韓領袖金正恩給他的信件，特朗普曾形容那是「美麗的信件」。另一封是前總統奧巴馬卸任時留在白宮橢圓形辦公室給繼任特朗普的信件。