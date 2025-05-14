特朗普擬收卡塔爾贈波音飛機 參議院民主黨凍結政府官員任命「反制」

美國國會參議院民主黨領袖周二(13日)宣布將擱置所有政府官員人事任命案，抗議總統特朗普收受卡塔爾王室餽贈的4億美元(約31.2億港元)豪華飛機用作空軍一號，多名共和黨國會議員也對特朗普的決定表達關注，認為或構成國安風險。 特朗普：不收禮就是「傻瓜」 波音已簽約同意提供兩架新的空軍一號以取代現有老舊機型，但特朗普多次抱怨波音延遲交付以及成本超支。就在他等待之際，卡塔爾提出捐贈一架747-8型巨無霸飛機。特朗普周一表示，他如果拒絕卡塔爾餽贈的波音747-8就是「傻瓜」。這架飛機將用作空軍一號總統專機，在安排下飛機最終將捐給特朗普的總統圖書館。

舒默怒轟：這是貪腐 參議院少數黨領袖舒默周二在國會發言時批評特朗普的做法，直指：「這不僅是赤裸裸的貪腐，也是嚴重的國安威脅。」參議院全面凍結政府人事任命案，是舒默首度採取同類行動，將影響數十名候任官員，可能嚴重延遲他們在特朗普政府上任的時間。 美國憲法當中的《薪酬條款》(Emoluments Clause)禁止政府官員收受來自「任何國王、親王或外國國家」的禮物。舒默要求司法部負責《外國代理人登記法》的部門「公布美國國內卡塔爾外國代理人可能會讓特朗普或他的事業受益的所有活動」，質問：「這些改裝費用要讓美國納稅人負擔多少？是數千億美元？數億美元？還是數十億美元？」



共和黨議員也質疑 舒默要求政府說明，這架飛機對於已同意向波音採購的總統專機會有甚麼影響，也要求曾擔任卡塔爾政府說客的司法部長邦迪在國會作證，說明她批准這項禮物的內情。 對於特朗普收受外國禮物，共和黨內部也有質疑聲音。參議院多數黨領袖圖恩表示：「會有大量審查，此事會有很多、很多問題，我認為將引來非常嚴重的質疑。」 共和黨籍參議院商務委員會主席克魯茲長期批評卡塔爾外交政策，他接受CNBC訪問表示，對這項協議存有疑慮，「這架飛機構成重大間諜和監視風險，我們靜觀其變。」

