特朗普擬「經濟力量」迫加國變美州份 不排除武奪格陵蘭及巴拿馬運河

美國候任總統特朗普將於不足兩周後就職,各界密切關注世界會否出現翻天覆地變化。特朗普周二在佛羅里達州海湖莊園舉行記者會,再次提到其「擴充霸圖」大計,揚言不排除以軍事手段,獲取格陵蘭及巴拿馬運河控制權。他又警告會以「經濟力量」(economic force),令加拿大變成美國第51個州份;並稱擬把墨西哥灣(Gulf of Mexico)改名為「美國灣」(Gulf of America),以凸顯美國主權。 特朗普在記者會上被問及能否保證不會用軍事或經濟脅迫手段,以達到「收回」巴拿馬運河和丹麥領土格陵蘭的控制權時,揚言「無法向你保證這兩點」(can't assure you on either of those two),強調美國需要兩者來維持經濟安全。

指卡特把運河交給巴拿馬是「重大錯誤」 他指巴拿馬運河對美國至關重要,指巴拿馬運河當年是為美國軍隊而建、美國曾作巨大犧牲。他認為當年時任總統卡特把運河主權交給巴拿馬是「重大錯誤」,並批評巴拿馬政府濫用運河主權,令中國對運河的影響力過大,聲稱運河目前「由中國營運」(being operated by China)。巴拿馬外長馬丁內斯—阿查回應指,運河目前由巴拿馬人掌控,未來亦將如是。巴拿馬總統穆利諾較早前亦強調運河「絕無中方干預」。 特朗普又指「我們出於國家安全目的需要格陵蘭」(we need Greenland for national security purposes)。格陵蘭是丹麥自治領土,美軍駐有大型軍事基地,特朗普聲言格陵蘭對於監視「到處都是」的中國及俄羅斯船隻極其重要。他警告說若丹麥拒絕出售格陵蘭,美國將向丹麥貨品開徵巨額關稅。

丹麥首相︰格陵蘭是非賣品 特朗普記者會時值其長子小特朗普(Donald Trump Jr.)乘私人飛機短暫訪問格陵蘭。小特朗普強調只是以遊客身份到訪、不談政治,不會與官方人員會面,但代表父親問候當地人,並形容格陵蘭風光壯麗。丹麥首相弗雷澤里克森重申,格陵蘭是丹麥的自治領土、是非賣品,只有格陵蘭人可自決未來。她並稱美國及丹麥是緊密夥伴,不認為以經濟手段打擊對方是好主意。 特朗普亦再向加拿大喊話,稱要它變成美國第51州,而且會以「經濟力量」達成。他聲言美國每年花巨款保護加拿大,目前更有巨大貿易逆差,而美國根本不需要加拿大的東西,包括乳製品等,認為美國毫無得益。

他聲言目前美加國界只是「人為畫成」(artificially drawn line),「你可不理那條人為的線(國界),看看會是甚麼樣子,對國家安全也將更有好處」,「美加(結合)將很有看頭」(Canada and the United States, that would really be something)。日前宣布落台的加拿大總理杜魯多回應指,加國絕不可能成為美國州份,並指兩國勞工和社區都受惠於美加的最大貿易及安全夥伴關係。 「墨西哥灣」改名「美國灣」 特朗普又提到要把墨西哥灣改名,指「美國灣」是美麗的名字、可凸顯美國主權,並再次批評墨西哥非法移民及毒品問題。較早前他預告會向加拿大及墨西哥所有商品徵收25%關稅。共和黨眾議員葛林(Marjorie Taylor Greene)周三在社交平台發交稱她將提交法案,建議把墨西哥灣改名為美國灣。

要求北約成員國軍費開支增至5% 特朗普也揚言會要求北約國家大增國防開支,由目前佔國內生產總值(GDP)的2%增至5%,「他們全都可以負擔」。但路透社指包括美國在內,目前北約沒有一個成員國的國防開支達5%,最高的波蘭也僅為4.12%,其次是愛沙尼亞的3.43%和美國的3.38%。 促哈馬斯放人質 否則中東天翻地覆 對於目前的以巴衝突,特朗普警告哈馬斯必須在他於1月20日就職之前釋放手上人質,否則「中東將會天翻地覆」(all hell will break out in the Middle East)。他表示,前年10月哈馬斯襲擊以色列的事件永不應發生,警告哈馬斯若不放人,「對哈馬斯不利……對任何一方都不利」。卡塔爾外交部表示目前停火談判仍在進行,各方正磋商多項議題,設定任何時限對談判無幫助。特朗普委任的中東問題特使威特科夫則認為,特朗普言論有助推進談判,並聲言談判已在達成共識邊緣。