特朗普當選｜拜登晤特朗普承諾順利過渡 氣氛融洽：「歡迎回來白宮！」(有片)

美國總統拜登周三在白宮會晤再次當選總統的特朗普討論權力交接，歷時大約兩個小時，是兩人自大選後首次會面。(路透社)

兩人在白宮橢圓形辦公室會面時握手，承諾確保政權順利過渡。拜登向特朗普表示祝賀，觀迎他重返白宮。特朗普回應指「政治並不容易，在很多情況下並非一個非常美好的世界，但今天是美好的世界」，他對此非常感激。

美國總統拜登周三在白宮會晤再次當選總統的特朗普討論權力交接，歷時大約兩個小時，是兩人自大選後首次會面。

特朗普接受《紐約郵報》訪問時指，兩人會面氣氛良好，他和拜登都高興見到對方，會上談及中東地區的衝突及烏克蘭戰事，他詢問拜登的看法，拜登亦有作回應。他又指，過渡團隊與白宮保持良好的關係，相信交接會非常順利。

特朗普在上屆大選因不承認選舉結果，質疑選舉舞弊，因此拒絕跟拜登在白宮會面，亦取消出席拜登的就職典禮。

白宮發言人尚皮埃爾形容拜登和特朗普進行了實質性會面，雙方討論了國家安全和國內政策問題，而拜登亦提出在過渡期間國會需要處理的重要事項，包括為政府運作和救災資金撥款等。而拜登亦向特朗普重申，會確保和平有序完成權力交接，二人保持溝通渠道開放。

白宮國家安全顧問沙利文表示，拜登表明支持烏克蘭符合國家安全利益，因為保持歐洲強大和穩定可以避免美國捲入戰爭。拜登亦向特朗普提及在加沙被扣押的美國人質問題，表示美方已準備合作，以達成釋放人質的協議。