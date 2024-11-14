特朗普當選｜遭北京制裁「反華先鋒」魯比奧 正式獲提名任國務卿

再度入主白宮的美國總統當選人特朗普周三正式提名任命佛羅里達州參議員魯比奧（Marco Rubio）出任國務卿，魯比奧被中國內地傳媒視為參議院「反華先鋒」，先後因新疆、香港問題，兩度遭北京制裁。特朗普發聲明指，魯比奧將成為國家的堅定擁護者、盟友的真正朋友，以及永不會向對手退縮的無畏戰士。魯比奧對獲提名表示榮幸，指自己會致力執行特朗普的外交政策，以把美國的利益置於首要位置。
葉劉指魯比奧對香港存誤解 應來港訪問
特讚「永不會向對手退縮的無畏戰士」
現年53歲的魯比奧是古巴裔美國人，2011年起出任佛羅里達州參議員，是共和黨中的保守派。他目前是參議院情報委員會和外交關係委員會成員，如果參議院最終批准他的提名，他將成為美國歷史上首位拉丁裔國務卿。
魯比奧於外交政策持鷹派立場，特別是對中國、伊朗、委內瑞拉和古巴，曾直言不諱地表示美國需要對中國採取更強硬態度，曾在國會推動多項針對中國的議案，2020年先後因新疆、香港問題兩度遭北京制裁。魯比奧長期關注香港、台灣的狀況，更是發起及推動《香港人權與民主法案》的議員之一。他在2016年會見當時出訪華盛頓的時任香港眾志秘書長黃之鋒，2018年提名黃之鋒、羅冠聰、周永康角逐諾貝爾和平獎，2020年提名「香港民主運動」角逐同一獎項。