特朗普當選｜遭北京制裁「反華先鋒」魯比奧 正式獲提名任國務卿

魯比奧在2016年會見當時出訪華盛頓的時任香港眾志秘書長黃之鋒 (資料圖片)

特讚「永不會向對手退縮的無畏戰士」 現年53歲的魯比奧是古巴裔美國人，2011年起出任佛羅里達州參議員，是共和黨中的保守派。他目前是參議院情報委員會和外交關係委員會成員，如果參議院最終批准他的提名，他將成為美國歷史上首位拉丁裔國務卿。

魯比奧於外交政策持鷹派立場，特別是對中國、伊朗、委內瑞拉和古巴，曾直言不諱地表示美國需要對中國採取更強硬態度，曾在國會推動多項針對中國的議案，2020年先後因新疆、香港問題兩度遭北京制裁。魯比奧長期關注香港、台灣的狀況，更是發起及推動《香港人權與民主法案》的議員之一。他在2016年會見當時出訪華盛頓的時任香港眾志秘書長黃之鋒，2018年提名黃之鋒、羅冠聰、周永康角逐諾貝爾和平獎，2020年提名「香港民主運動」角逐同一獎項。

