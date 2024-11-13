美媒指魯比奧將任國務卿　葉劉指他對香港存誤解應來港訪問

據美國傳媒報道，美國總裁當選人特朗普將任命聯邦參議員魯比奧擔任國務卿。新民黨主席葉劉淑儀認為魯比奧存在誤解，導致在2019年力推《香港人權與民主法案》。即使魯比奧兩度被中國制裁，葉劉仍然希望對方可親自來港訪問，了解真實情況。

外界關注由魯比奧擔任國務卿，會否令香港與美國的關係更緊張。葉劉認為魯比奧對香港存誤解，有一定的意見及立場。葉劉希望對方上任後能來港加深對一國兩制的了解，聽不同人的意見，「唔係只聽跑咗去美國告狀嘅人嘅意見」。如果美國向中國加添關稅，她相信國家一定有恰當的反制措施。