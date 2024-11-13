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2024-11-13 15:58:33

美媒指魯比奧將任國務卿　葉劉指他對香港存誤解應來港訪問

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美媒指魯比奧將任國務卿　葉劉指他對香港存誤解應來港訪問(陳芷晴攝)

美媒指魯比奧將任國務卿　葉劉指他對香港存誤解應來港訪問(陳芷晴攝)

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據美國傳媒報道，美國總裁當選人特朗普將任命聯邦參議員魯比奧擔任國務卿。新民黨主席葉劉淑儀認為魯比奧存在誤解，導致在2019年力推《香港人權與民主法案》。即使魯比奧兩度被中國制裁，葉劉仍然希望對方可親自來港訪問，了解真實情況。

外界關注由魯比奧擔任國務卿，會否令香港與美國的關係更緊張。葉劉認為魯比奧對香港存誤解，有一定的意見及立場。葉劉希望對方上任後能來港加深對一國兩制的了解，聽不同人的意見，「唔係只聽跑咗去美國告狀嘅人嘅意見」。如果美國向中國加添關稅，她相信國家一定有恰當的反制措施。

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外國干預裁決只會有相反效果

特朗普曾揚言爭取釋放壹傳媒創辦人黎智英，葉劉指出所有審訊是公開、透明，「冇人講到裁決有咩錯誤，評論係基於自己嘅政治立場」。她強調無人應該干預案件，任何外部勢力想干預裁決，只會有相反的效果，「愈施壓，效果可能更差」。

新民黨「對外聯絡小組」最近到訪英國倫敦訪問，與當地政界、商界、智庫及傳媒會面。有份出席的立法會議員何敬康指當地商界很熟悉本港情況，對大灣區發展尤其感興趣，想了解有甚麼渠道到大灣區投資。他引述當地商界關注香港近幾年面對人才流失，同時注入內地專才，擔心香港國際化優勢減退。何敬康向對方解釋，香港一直有人才輸出及流入，不會長期流失，亦不會影響香港長期發展。他引述數據顯示流失的國際金融專才逐步回流，同時輸入的內地專才具有國際經驗，相信香港未來國際化優勢是只加不減。

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