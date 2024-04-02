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國際
2024-04-02 16:18:24

特朗普社交媒體公司上市不足一周股價挫逾20% 身家縮水10億美元

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特朗普

特朗普被指挑動支持者引發國會山莊騷亂遭社交平台封殺，他自行創立Truth Social社交平台。(美聯社)

美國前總統特朗普不滿其他社交平台未能講「真話」，自創Truth Social社交平台與舊稱Twitter的「X」和Facebook等打對台，其社交媒體公司Trump Media & Technology Group掛牌上市不足一星期股價大挫超過20%，令他身家也縮水10億美元(約78億港元)。股價大跌前，該公司公布去年虧損近6,000萬美元(約4.68億港元)，並僅帶來400萬美元(約3,120萬港元)收入。

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特朗普｜Truth Social僅500萬活躍用戶

據悉，Trump Media股價一度上揚，公司市值達110億美元(約858億港元)。但專家警告「台柱」產品Truth Social失去用戶和「燒錢」，令其遭拋售，而Trump Media收入來自Truth Social的廣告。該公司周一股價下跌13.3美元至48.66美元，但今年仍上升近2倍。據悉，是特朗普死忠粉絲撐起股價，特朗普訴訟纏身，幫補他打官司，這只屬短期投資者。特朗普持有Trump Media約60%股權。

Truth Social於2022年2月推出，在特朗普遭Twitter和Facebook禁用約1年後，他因國會山莊騷亂遭社交平台封殺。特朗普以Truth Social作為其發表言論平台，活躍用戶約500萬個，遠遜競爭對手。

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