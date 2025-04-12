特朗普稱對馬斯克別無所求　「只是我剛好喜歡他」

日前，美國總統特朗普在白宮舉行的記者會上公開表示：「我不需要馬斯克來幫我做任何事情，只是我剛好喜歡他。」現又傳出馬斯克可能會退出目前高曝光的政府角色，轉而擔任低調、着重幕後協助的職位。
「馬斯克工作表現非常出色」
據美媒報道，特朗普上任後，「第一兄弟」美國億萬富豪馬斯克就領導政府效率部（DOGE），為減少浪費，對聯邦政府實施大規模裁員計劃。他近日透露，計劃於2026財年砍除多達1,500億美元預算。
不過特朗普日前談論二人關係時表明：「我不需要馬斯克來幫我做任何事情，只是因為我剛好喜歡他。」（I don't need Elon for anything other than I happen to like him.）他還說「馬斯克工作表現非常出色」，但該言論還是讓外界揣測，兩人之間的關係是否發生了微妙的變化。
馬斯克公開露面大幅減少
根據美國當地媒體Politico報道，特朗普私下曾向幕僚表示，馬斯克未來可能會退出目前高曝光的政府角色，轉而擔任一個較為低調、着重幕後協助的職位。
尤其自共和黨在威斯康星州最高法院選舉失利後，馬斯克的公開露面大幅減少，也讓馬斯克的去留話題更加發酵。
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