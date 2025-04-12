熱門搜尋:
Coldplay演唱會 SIERRA SEA 復活節2025 網上熱話 DSE 2025 特朗普關稅戰 新店關注組 姜濤 行山路線 二手樓 好去處 三命 定期存款 C觀點 日本旅遊 啟德體育園 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
國際
2025-04-12 11:15:39

特朗普稱對馬斯克別無所求　「只是我剛好喜歡他」

分享：

近日，美國億萬富豪馬斯克和特朗普之間的關係引發網友揣測。（圖/美聯社）

adblk5

日前，美國總統特朗普在白宮舉行的記者會上公開表示：「我不需要馬斯克來幫我做任何事情，只是我剛好喜歡他。」現又傳出馬斯克可能會退出目前高曝光的政府角色，轉而擔任低調、着重幕後協助的職位。

「馬斯克工作表現非常出色」

據美媒報道，特朗普上任後，「第一兄弟」美國億萬富豪馬斯克就領導政府效率部（DOGE），為減少浪費，對聯邦政府實施大規模裁員計劃。他近日透露，計劃於2026財年砍除多達1,500億美元預算

不過特朗普日前談論二人關係時表明：「我不需要馬斯克來幫我做任何事情，只是因為我剛好喜歡他。」（I don't need Elon for anything other than I happen to like him.）他還說「馬斯克工作表現非常出色」，但該言論還是讓外界揣測，兩人之間的關係是否發生了微妙的變化。

adblk6
美國各地周日有過千場示威，反對特朗普和馬斯克推行的措施，有民眾把馬斯克描繪成納粹分子。(資料圖片) 美國各地周日有過千場示威，反對特朗普和馬斯克推行的措施。(資料圖片) 美國各地周日有過千場示威，反對特朗普和馬斯克推行的措施。(資料圖片) 美國各地周日有過千場示威，反對特朗普和馬斯克推行的措施，有寵物狗展示不滿馬斯克領導的政府效率部。(資料圖片)

馬斯克公開露面大幅減少

根據美國當地媒體Politico報道，特朗普私下曾向幕僚表示，馬斯克未來可能會退出目前高曝光的政府角色，轉而擔任一個較為低調、着重幕後協助的職位。

尤其自共和黨在威斯康星州最高法院選舉失利後，馬斯克的公開露面大幅減少，也讓馬斯克的去留話題更加發酵。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

特斯拉創辦人馬斯克以身家達3,420億美元排第一。(AP) 福布斯公布2025年全球億萬富豪榜，當中Tesla馬斯克再度成為全球首富，至於天后Taylor Swift、DeepSeek梁文鋒以及長和創辦人李嘉誠亦有上榜。(AP及資料圖片) 特朗普關稅戰｜

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能