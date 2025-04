特朗普稱對馬斯克別無所求　「只是我剛好喜歡他」

日前,美國總統特朗普在白宮舉行的記者會上公開表示:「我不需要馬斯克來幫我做任何事情,只是我剛好喜歡他。」現又傳出馬斯克可能會退出目前高曝光的政府角色,轉而擔任低調、着重 幕後協助的職位。

「馬斯克工作表現非常出色」

據美媒報道,特朗普上任後,「第一兄弟」美國億萬富豪馬斯克就領導政府效率部(DOGE),為減少浪費,對聯邦政府 實施大規模裁員計劃。他近日透露,計劃於2026財年砍除多達1,500億美元預算。

不過特朗普日前談論二人關係時表明:「我不需要馬斯克來幫我做任何事情,只是因為我剛好喜歡他。」(I don't need Elon for anything other than I happen to like him.)他還說「馬斯克工作表現非常出色」,但該言論還是讓外界揣測,兩人之間的關係是否發生了微妙的變化。