特朗普與普京通話 談俄烏停火

澤連斯基與萬斯會晤

較早前，澤連斯基在羅馬與萬斯趁出席教宗良十四世就職彌撒，在美國駐意大利大使官邸會面；美國國務卿魯比奧亦有參與。萬斯在社交平台表示，與澤連斯基的共同目標都是結束烏克蘭流血衝突，雙方討論了停火談判最新進展。澤連斯基則在社交平台形容會談氣氛良好，指烏方準備好進行真正外交，重申致力於全面及無條件停火。他透露會上討論了上周與俄羅斯代表在伊斯坦布爾直接談判的細節，批評俄方派出低層次及沒有決策權的代表出席。烏總統辦公室指，澤連斯基已致函特朗普提出兩國在國防、工業和貿易領域合作的新建議。