特朗普贏乜？近四成受訪選民視經濟為最重要議題 其次是非法移民 均屬其強項｜美國大選2024(更新)

60%人覺得經濟差 最關注食物雜貨價錢

此外,有高達七成選民認為國家正處於錯誤軌道;約六成人認為經濟不太好/差,並有近七成選民稱「非常關注」食物雜貨的價格。美聯社以「賀錦麗選民由民主(前景)帶動,特朗普支持者則因通脹及非法移民(問題)而來」(Harris voters motivated by democracy, Trump supporters by inflation and immigration)總結。

票站調查︰不滿現狀選民 六成揀特朗普

可圈可點的是,CNN的票站調查結果亦不遑多讓。同樣有約七成選民不滿國家現況,當中有約60%不滿現況的選民,稱投了票給特朗普。調查又顯示,有近六成選民表示不滿現任總統拜登的表現,當中約80%投了特朗普一票,而不揀被指會延續拜登政府路線的副手賀錦麗,可見選民「不滿拜登」的情緒明顯幫了特朗普一把。CNN亦發現,賀錦麗在年輕選民、獨立選民、溫和派及工會家庭的票源,均有流失。