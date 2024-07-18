特朗普遇刺｜槍手「犯案預告」首曝光︰7月13日將是我首映 拭目以待

美國前總統特朗普日前在賓夕法尼亞州遇刺，調查人員連日苦尋涉案的20歲槍手克魯克斯(Thomas Matthew Crooks)的犯案動機，亦查看了他的手機、電腦及網上足跡等，一直未有頭緒，但最新消息指，他曾在一個遊戲平台上揚言「7月13日將是我首映」，當日正是特朗普遇刺的日子，若消息屬實，將會是槍手「犯案預告」首度曝光。

特朗普遇刺｜槍手克魯克斯曾在遊戲平台Steam留言

美國有線新聞網絡(CNN)及美國廣播公司(ABC)等均引述消息稱，克魯克斯曾在遊戲平台Steam留言稱「7月13日將是我首映，拭目以待」(July 13 will be my premiere, watch as it unfolds)。此外，美國《紐約時報》則指，調查人員向參議員透露，克魯克斯曾在手機上尋找「重度憂鬱症」(major depressive disorder)，但聯邦調查局(FBI)指他沒有精神病史。