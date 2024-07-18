熱門搜尋:
消委會 書展2024 巴黎奧運 多啦A夢 柏蔚森III 香港小姐2024 黃金海灣 機票優惠 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥 廖孖記
dadblk2 madblk2
返回
國際
2024-07-18 22:05:27

特朗普遇刺｜槍手「犯案預告」首曝光︰7月13日將是我首映 拭目以待

分享：
特朗普於7月13日遇刺，大難不死。(美聯社)

特朗普於7月13日遇刺，大難不死。(美聯社)

美國前總統特朗普日前在賓夕法尼亞州遇刺，調查人員連日苦尋涉案的20歲槍手克魯克斯(Thomas Matthew Crooks)的犯案動機，亦查看了他的手機、電腦及網上足跡等，一直未有頭緒，但最新消息指，他曾在一個遊戲平台上揚言「7月13日將是我首映」，當日正是特朗普遇刺的日子，若消息屬實，將會是槍手「犯案預告」首度曝光。

特朗普遇刺｜槍手克魯克斯曾在遊戲平台Steam留言

美國有線新聞網絡(CNN)及美國廣播公司(ABC)等均引述消息稱，克魯克斯曾在遊戲平台Steam留言稱「7月13日將是我首映，拭目以待」(July 13 will be my premiere, watch as it unfolds)。此外，美國《紐約時報》則指，調查人員向參議員透露，克魯克斯曾在手機上尋找「重度憂鬱症」(major depressive disorder)，但聯邦調查局(FBI)指他沒有精神病史。

adblk5

FBI連日試圖從克魯克斯手機及電腦，了解其犯案動機。FBI審查了他手機後，發現他在槍擊事件發生前幾天，搜索了特朗普的照片，但同時也有有搜索總統拜登，以及其他名人照片。此外，克魯克斯有尋找特朗普公開露面的資料，但也有搜尋民主黨全國代表大會的日期。

特朗普遇刺｜專家︰恐怕沒有單一「犯案動機」

ABC引述專家稱，調查人員可能永遠也找不出克魯克斯的「犯案動機」，因為通常會有多個因素組成，包括犯人的精神健康問題、意識形態及個人煩惱，就像過去不少校園槍擊案的槍手一樣，不見得會有單一的「犯案動機」。

adblk6