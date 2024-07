特朗普遇刺｜槍手「犯案預告」首曝光︰7月13日將是我首映 拭目以待

美國前總統特朗普日前在賓夕法尼亞州遇刺,調查人員連日苦尋涉案的20歲槍手克魯克斯(Thomas Matthew Crooks)的犯案動機,亦查看了他的手機、電腦及網上足跡等,一直未有頭緒,但最新消息指,他曾在一個遊戲平台上揚言「7月13日將是我首映」,當日正是特朗普遇刺的日子,若消息屬實,將會是槍手「犯案預告」首度曝光。

美國有線新聞網絡(CNN)及美國廣播公司(ABC)等均引述消息稱,克魯克斯曾在遊戲平台Steam留言稱「7月13日將是我首映,拭目以待」(July 13 will be my premiere, watch as it unfolds)。此外,美國《紐約時報》則指,調查人員向參議員透露,克魯克斯曾在手機上尋找「重度憂鬱症」(major depressive disorder),但聯邦調查局(FBI)指他沒有精神病史。