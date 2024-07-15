特朗普遇刺｜50歲前消防隊長中槍身亡　以身護妻女被稱英雄

美國前總統特朗普上周六(13日)在賓夕凡尼亞州的競選集會遭槍擊，右耳受傷，20歲男槍手克魯克斯(Thomas Matthew Crooks)被當場擊斃，集會上有一名參加者不幸中槍死亡。賓夕法尼亞州州長Josh Shapiro表示，集會中槍死亡的男子為50歲的前消防隊長Corey Comperatore，形容他為英雄，為保護妻女而罹難。

Josh表示，Corey當時用身體保護太太及女兒而中彈喪生，又指Corey是特朗普的忠實支持者，對出席集會與特朗普同場而感興奮。Corey的太太讚揚丈夫是英雄。另有2名年齡57及74歲的傷者情況穩定。有報道指，Corey曾擔任賓夕法尼亞州水牛城鎮義務消防隊隊長。水牛城鎮消防局外展示制服、懸掛黑色帶子並下半旗以表哀悼。