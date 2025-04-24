特朗普關稅戰｜波音CEO證中國停收新機 50架飛機擬轉售他國

波音公司指數架原本交付給中國的737 Max飛機已經返美，估計多達50架原訂供應中國客戶的飛機及計劃今年稍後為中國製造的飛機可能會供應給其他客戶。(路透社)

美國飛機製造商波音公司行政總裁奧特伯格（Kelly Ortberg）周三（23日）承認，中方已命令中國航空公司停止接收波音公司的飛機和美國飛機零部件，以報復美國總統特朗普發動的關稅戰。數架原本交付給中國的737 Max飛機已經返美，估計多達50架原訂供應中國客戶的飛機及計劃今年稍後為中國製造的飛機可能會供應給其他客戶。奧特伯格稱，有很多客戶正在尋找Max飛機，波音不會等太久，不會讓事件破壞波音的復甦。

據報波音將試圖將中國航空公司訂購的多達50架飛機轉讓給其他客戶，有信心為這些飛機找到其他買家，並正在親自游說特朗普解決這一「不幸的情況」。中國航空公司訂單佔波音積壓訂單約10%。原定運往中國的41架飛機已開始生產，另有9架計劃今年交付。

奧特伯格說，很多中國客戶都表示不會接收飛機，波音已收到中國以外的航空公司對部分飛機的查詢，為避免關稅帶來更大損害，集團可能將飛機交付給其他航空公司。他又說，將保護公司的復甦免受中美貿易戰影響，同時亦關注歐洲可能採取的報復性關稅，正與白宮進行磋商。

印度、大馬航空公司接洽購買

路透早前報道，兩架波音737 Max飛機先後由浙江舟山工廠，分別調回美國西雅圖的波音生產中心和關島。廈門航空證實退回兩架波音飛機，但未有透露原因。